FT: Индийские производители вакцин опасаются срыва поставок сырья из США

Индийские фармацевтические компании предупреждают, что производство вакцин от коронавируса в мире находится под угрозой из-за экспортного контроля США. Об этом в понедельник, 15 марта, пишет газета Financial Times, приводя мнение руководителей двух фирм-производителей.

Так, исполнительный директор крупнейшего в мире производителя вакцин, Института сыворотки Индии Адар Пунавалла заявил, что глобальные усилия по вакцинации может подорвать американский Закон об оборонном производстве (Defense Production Act), впервые появившийся во время Корейской войны, который позволяет принуждать бизнес выполнять заказы для военных нужд. По его словам, для производства вакцины Novavax Институту сыворотки Индии необходимо сырье из США. Если его не смогут получить, то это будет серьезным ограничивающим фактором.

Глава производящей вакцину Johnson & Johnson компании Biological E Махима Датла пояснила FT, что американские поставщики, возможно, не смогут выполнять заказы из-за действия Закона об оборонном производстве. Она призвала к срочному международному вмешательству, подчеркнув, что такая ситуация "чрезвычайно затрудняет расширение производства вакцин не только от коронавируса, но и обычных вакцин".

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