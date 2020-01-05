 IKEA заплатит 46 млн долларов за смерть двухлетнего мальчика | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW | 07.01.2020

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Новости

IKEA заплатит 46 млн долларов за смерть двухлетнего мальчика

Шведский концерн и родители ребенка, погибшего от падения 32-килограммового комода, пришли к соглашению о компенсации.

Логотип IKEA на фасаде одного из магазинов в федеральной земле Гессен

Соглашение с IKEA было достигнуто в результате судебной тяжбы, которая началась после гибели в городе Буена Парк, Калифорния двухлетнего Джозефа Дудека в 2017 году. Об этом сообщили во вторник, 7 января, информационные агентства со ссылкой на представителей родителей мальчика и самой IKEA.

Ребенок скончался от травм, полученных от падения комода Malm весом 32 килограмма. Семья обратилась в суд, обвинив производителя в том, что он знал о рисках опрокидывания своей мебели, но не предупредил потребителей, что прикреплять комод к стене обязательно.

Контекст

Как жители Германии оформляют свое жилье? Как часто меняют его дизайн? Какую мебель предпочитают? Опрос среди домовладельцев и квартиросъемщиков выявил магистральные тенденции на рынке с многомиллиардным оборотом. (12.05.2010)

Сумма, которую шведский мебельный концерн согласился выплатить, 46 миллионов долларов, стала известна американской прессе, в официальном заявлении компании она не называется. Соглашение обязывает IKEA также приложить больше усилий для информирования потребителей об угрозах опрокидываний мебели и об отзыве всех, проданных в США, комодов серии Malm, о котором было объявлено на странице американского подразделения компании еще в 2016 году.

По данным самой шведской компании на лето 2016 года, только в Соединенных Штатах было продано более 17 миллионов комодов MALM. IKEA сообщает о 186 известных ей случаях опрокидывания этих комодов, включая 91 инцидент, когда пострадали дети. В 8 случаях это привело к смерти. Отзыв комодов серии  Malm действует только на американском рынке. В остальных странах эти предметы мебели по-прежнему продаются. 

Семья погибшего Джозефа Дудека приняла решение, что пожертвует 1 миллион долларов из общей суммы организации, которая добивается более строгого тестирования предметов мебели.

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  • Чайник от Марианны Брандт

    Культовые изделия Баухауса

    Чайник от Марианны Брандт (1924 г.)

    Художница, фотограф и дизайнер Марианна Брандт сначала училась в Баухаусе, а потом преподавала. Лицензией на производство таких чайников владеет немецкая фирма Tecnolumen. Оригинальный серебряный чайник Tecnolumen стоит почти 9 тысяч евро. Какие еще культовые изделия Баухауса производят до сих пор?

  • Молочник и сахарница от Марианны Брандт и Хельмута Шульце

    Культовые изделия Баухауса

    Молочник и сахарница от Марианны Брандт и Хельмута Шульце (1928 г.)

    Лицензию на производство оригинальных моделей, созданных учениками или профессорами Баухауса, можно получить в Музее Bauhaus-Archiv в Берлине. Тот, кто хочет создавать изделия по лицензии, не имеет права изменять оригинальную форму объектов. Лицензию на производство молочника и сахарницы приобрела итальянская фирма Alessi.

  • Светильник от Вильгельма Вагенфельда

    Культовые изделия Баухауса

    Светильник от Вильгельма Вагенфельда WG24 (1924 г.)

    Вагенфельд начал трудиться в мастерских Баухауса, когда ему было 24 года. Немецкая фирма Tecnolumen, обладающая официальной лицензией, создает сегодня эти лампы по оригинальным чертежам и образцам мастера.

  • Конструктор от Альмы Зидхофф-Бушер

    Культовые изделия Баухауса

    Конструктор от Альмы Зидхофф-Бушер (1929)

    Изделия этого дизайнера сегодня производит швейцарская фирма эксклюзивных игрушек Naef Spiele AG. Такой набор, как на картинке, может стоить в пересчете около 140 евро.

  • Колыбелька от Петера Келера

    Культовые изделия Баухауса

    Колыбелька от Петера Келера (1922 г.)

    Первоначальная версия люльки стабильностью не отличалась и все время заваливалась на сторону. Но в 1975 году немецкая фирма Tecta, получившая лицензию на ее производство, снабдила колыбель стальным каркасом, за что получила благодарность от самого дизайнера. Стоит лицензионный экземпляр 1900 евро.

  • Стул Василий от Марселя Брёйера

    Культовые изделия Баухауса

    Стул "Василий" от Марселя Брёйера (1925/26 гг.)

    Предприниматель Ханс Кнолль наладил в США в 1938 году производство мебели по чертежам мастеров Баухауса, с которыми водил дружбу его отец - Вальтер Кнолль. Knoll International обладает, помимо прочего, и лицензией на производство знаменитой модели стула, придуманного Марселем Брёйером. Цвета могут быть разными, но форма сохраняется.

  • Кресло Барселона от Людвига Мис ван дер Роэ

    Культовые изделия Баухауса

    Кресло "Барселона" от Людвига Мис ван дер Роэ (1929 г.)

    Эксклюзивными правами на производство этого кресла обладает американская фирма Knoll International. В этом году к 100-летию Баухауса они выпустили юбилейную лимитированную партию кресел из темно-зеленой кожи - всего 365 штук.

  • Мебель от Баухауса

    Культовые изделия Баухауса

    Только для избранных?

    Сделанные по лицензии и точно воспроизведенные предметы стоят сегодня очень дорого (на переднем плане - столы от Йозефа Альберса). В свое время дизайнеры Баухауса создавали эти модели для массового производства - чтобы купить их мог каждый. В наши дни к идеям Баухауса обращаются буквально все производители современной мебели и посуды. Так что мечты дизайнеров, живших 100 лет назад, сбылись!

    Автор: Габи Ройхер, Дарья Брянцева


Контекст

Культовые изделия Баухауса

Их производят до сих пор. Кто? Где купить? Сколько стоят? (12.04.2019)  

Ссылки в интернете

Сайт американского подразделения IKEA

IKEA объявила об отзыве комодов MALM с американского рынка в 2016 годут

Аудио- и видеофайлы по теме

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Как западные компании зарабатывали на политзаключенных ГДР (19.02.2014)  

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