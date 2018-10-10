 IAAF рассмотрит вопрос о восстановлении ВФЛА в декабре | Новости из Германии о России | DW | 11.10.2018

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Россия

IAAF рассмотрит вопрос о восстановлении ВФЛА в декабре

Вопрос об отмене дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики будет рассматриваться Советом международной ассоциации в декабре. Предварительно свое заключение по этому делу вынесет рабочая группа IAAF.

Соревнования по легкой атлетике

Решение о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), планируется принять в декабре текущего года. Эту информацию в четверг, 11 октября, подтвердил президент организации Себастьян Коэ, находящийся в Буэнос-Айресе на заседании Международного олимпийского комитета.

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"В ближайшие недели мы встретимся с ВФЛА, затем мы дождемся рекомендаций нашей рабочей группы, и после этого наш совет примет решение", - описал Коэ процедуру рассмотрения это вопроса. Заседание совета IAAF пройдет 3-4 декабря в Монако.

Ранее сообщалось, что для восстановления членства ВФЛА, которое было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с допинговым скандалом, России следует выполнить ряд условий. Так, Москва должна компенсировать расходы, которые понесла IAAF в связи с этим делом - в частности, по созданию рабочей группы. Кроме того, российские спортивные ведомства должны предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории за 2011-2015 годы. Обязательным условием являлось и то, чтобы Российское антидопинговое агентство РУСАДА было вновь принято в систему Всемирного антидопингового агентства (WADA). 20 сентября это требование было выполнено: WADA восстановило РУСАДА в правах с условием соблюдения агентством "строгих требований".

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