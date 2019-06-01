IAAF в десятый раз продлила дисквалификацию федерации легкой атлетики РФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в очередной раз продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Участники совета организации в Монако в воскресенье, 9 июня, отказались восстанавливать членство россиян, приостановленное в 2015 году в связи с массовыми случаями применения допинга.

Глава рабочей группы IAAF, контролирующей усилия российской стороны по восстановлению членства в ассоциации, Руне Андерсен сообщил, что принятие такого решения руководству организации порекомендовала его команда. Он также указал, что IAAF проверит информацию СМИ о том, что два российских тренера и один врач, отстраненные от работы со спортсменами, продолжают свою деятельность.

ЧМ по легкой атлетике, скорее всего, пройдет без сборной РФ

Таким образом чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе с 27 сентября по 6 октября, по всей видимости, вновь пройдет без российской сборной. Следующее заседание совета IAAF состоится за несколько дней до открытия первенства.

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор дисквалификация была продлена десять раз, в последний раз - в марте 2019 года. Для восстановления членства организация должна, в частности, оплатить расходы, понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), а также передать WADA все допинг-пробы московской лаборатории.

С 2016 года россияне выступают под нейтральным флагом

В июле 2018 года IAAF ужесточила свои антидопинговые правила. Так, начиная с 2019 года все национальные федерации будут разбиты на несколько классов согласно спортивным успехам и допинговой истории. ВФЛА не вошла ни в одну из категорий по причине дисквалификации.

С 2016 года российские спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе. В 2019 году IAAF вновь разрешила нескольким десяткам легкоатлетов из РФ выступать под нейтральным флагам. В частности, 22 января организация одобрила заявки 42 россиян на участие в международных соревнованиях в 2019 году, 21 февраля - еще 21 российского спортсмен.

Отстраненные тренеры в РФ продолжают работать

Агентство Reuters 6 июня сообщило о том, что два отстраненных за допинг российских тренера по легкой атлетике продолжают работать со спортсменами. Владимир Мохнев, дисквалифицированный в 2016 году на 10 лет за то, что давал членам российской сборной запрещенные вещества, был замечен корреспондентом Reuters на стадионе в Курске 16 мая, когда он давал указания бегунам и фиксировал время забега.

Еще один тренер Валерий Волков был отстранен в августе 2017 года за нарушение антидопинговых правил. По данным Reuters, он работал с бегунами на стадионе Московского энергетического института в сентябре 2018 года. Также агентство выяснило, что бывший глава медкомиссии Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Сергей Португалов, отстраненный пожизненно, читал платные лекции в одном из московских тренажерных залов.

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