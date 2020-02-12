Human Rights Watch критикует приговор по делу "Сети"

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала приговор, вынесенный в Пензе фигурантам так называемого дела "Сети". "Приговоры необходимо отменить", - заявила организация в среду, 12 февраля, в Берлине, назвав решение суда "произволом". Кроме того, необходимо "соответствующим образом расследовать" обвинения в адрес следственных органов о пытках с целью получения признательных показаний, говорится далее в заявлении.

Подписав Европейскую конвенцию по правам человека, Россия взяла на себя обязательства, в числе которых и абсолютный запрет на применение пыток, напомнила далее HRW. При этом пять фигурантов дела "Сети" заявили, что дали признательные показания в начале следственного процесса только в условиях пыток, напомнили правозащитники.

Борьба с терроризмом не должна быть предлогом для преследования оппонентов

"Обвиняемым не было предоставлено справедливого судебного разбирательства. Приговоры должны быть отменены, а обвинения в фабрикации (доказательств вины подсудимых. - Ред.) и жестоком обращении должны быть надлежащим образом расследованы", - заявил директор HRW по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Меры по борьбе с терроризмом никогда не должны становиться предлогом для судебного преследования политических оппонентов и других критиков, а также иным образом нарушать права человека, говорится далее в заявлении. "Злоупотребление законами о борьбе с терроризмом с целью заставить замолчать критиков и отрицание фундаментальных права человека противозаконно и может привести к усилению недовольства властями", - подчеркнул Уильямсон. По его словам, властям следовало бы не преследовать инакомыслящих, а научиться вовлекать их в конструктивный диалог.

Приговоры по делу "Сети"

Приволжский военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля вынес обвинительные приговоры семерым фигурантам дела "Сети", признав их виновными в "создании террористического сообщества". При этом часть из них также осудили за "хранение оружия и боеприпасов", часть - за "покушение на сбыт наркотиков". Молодым людям в возрасте от 23 лет до 31 года, среди прочего, вменялось в вину намерение сорвать выборы президента в 2018 году и ЧМ по футболу того же года.

Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Андрей Чернов приговорены к 18, 16 и 14 годам соответственно. Максим Иванкин, Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сагынбаев - к 13, 10, девяти и шести.

Пчелинцев, Шакурский и Сагынбаев ранее утверждали, что их в ходе следствия пытали электротоком. Пензенское управление ФСБ свою причастность к пыткам отрицало. На оглашение резолютивной части приговора 10 февраля ушло не более получаса. Мотивировочную часть озвучивать не стали. Сообщество "Сеть" признано в России террористическим и запрещено.

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