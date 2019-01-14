HRW сообщила о растущем сопротивлении автократам и правым популистам

Во многих странах мира растет сопротивление автократам и правым популистам, считает правозащитная организация Human Rights Watch (HRW). Это самая важная новость в годовом отчете, который HRW представит в четверг, 17 января, в Берлине, считает глава организации Кеннет Рот.

Популисты и автократы стимулируют сопротивление

В документе, который цитирует агентство KNA, указывается на противостояние атакам на демократию в ряде европейских стран, попытки предотвратить новое кровопролитие в Сирии и требования всеобъемлющего расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

"Те же самые популисты, распространяющие ненависть и нетерпимость, стимулируют сопротивление, которое продолжает побеждать", - отметил далее Рот. По его словам, достигнутые в 2018 году успехи свидетельствуют о том, что автократическое правление побуждает людей давать решительный отпор.

Не во всех странах борьба успешна

При этом не во всех странах можно отметить положительные тенденции, говорится далее в документе. Автократы по-прежнему пытаются подорвать демократические устои, демонизируя различные меньшинства ради своей популярности среди граждан. Они ослабляют возможности контроля над своими правительствами, в частности независимую юстицию, СМИ и гражданское общество, считают авторы отчета.

В качестве примеров правозащитники называют, в частности, гуманитарный кризис в Венесуэле, борьбу с наркодилерами филиппинского президента Родриго Дутерте, жертвами которой стали тысячи человек, и подавление уйгуров в Китае.

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