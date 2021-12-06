Хищная верблюдка - насекомое года в Германии (фото)

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Эти насекомые являются хищниками и обитают на деревьях, уничтожая вредителей.
Мюнхеберг ● У этого насекомого длинное, чем-то напоминающее шею и голову верблюда тело и удивительной красоты прозрачные сетчатые крылья. Знакомьтесь: верблюдка черношейная (нем. Schwarzhalsige Kamelhalsfliege), только что объявленная в Германии "Насекомым 2022 года" (Insekt des Jahres). "Долгое время этот вид считался одним из самых редких среди верблюдок - пока не выяснилось, что взрослые особи обитают в основном под корой деревьев", - пояснил журналистам Томас Шмитт (Thomas Schmitt), директор Немецкого энтомологического института в бранденбургском Мюнхеберге, на презентации "Насекомого года".
Наименее разнообразным в отряде верблюдок считается семейство рафидиидов (Raphidioptera), длина тела которых составляет от 6 до 15 миллиметров. По словам Томаса Шмитта, в мире известно всего более 250 видов верблюдок. "В Центральной Европе на сегодняшний день описано 16 видов, один из которых мы и объявили "насекомым года", - отметил ученый. Во времена существования динозавров все было совсем иначе: обнаруженные археологами окаменелости свидетельствуют о том, что много-много лет назад мир насекомых был гораздо разнообразнее.
Любопытный факт: в последнее время верблюдки размножились в центре Вены, причем поселились не в каком-нибудь тихом парке, а под корой сосен, растущих на оживленной Площади Марии Терезии.
Уникальным в мире явлением стало ежегодное нашествие верблюдок в один из уголков в Верхней Австрии. На высоте 800 метров над уровнем моря здесь поселился вид, завезенный из средиземноморского региона. Брачный сезон у половозрелых особей здесь с мая по июль, рассказывает Томас Шмитт.
Как взрослые особи, так и личинки верблюдок являются хищниками, обитают на деревьях - не только под корой, но и в ходах короедов. Личинки, будучи важными энтомофагами стволовых вредителей, приносят существенную пользу.
"Насекомое года" объявляется в Германии ежегодно с 1999 года. Цель кампании - привлечь внимание к угрозе исчезновения того или иного вида. В 2021 году "Насекомым года" стала бабочка под названием "медведица-кайя".
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