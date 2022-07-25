 Хеви-метал на немецкий лад: как работает старейший колокольный завод в мире | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.07.2022

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Культура и стиль жизни

Хеви-метал на немецкий лад: как работает старейший колокольный завод в мире

Чтобы колокола звучали, их отливают из бронзы. Этот сплав, включающий в себя 78 процентов чистой меди и 22 процента олова, проверен временем, говорят в компании Rincker, семейном предприятии с многовековой историей.

Один из колоколов, отлитых на семейном предприятии Rincker

Один из колоколов, отлитых на семейном предприятии Rincker

Колокольное литье в Германии начало развиваться еще в VIII веке. На сегодняшний день в стране насчитывается всего четыре колокололитейных завода. Завод колокольного и художественного литья Rincker (Glocken- und Kunstgießerei Rincker) в гессенском городе Зинн существует он с 1590 года. Это старейший завод по производству колоколов в мире. Здесь отливают церковные колокола - такие же, как и тысячу лет назад.

Под шипение старинной плавильной печи

Колокольный звон всегда завораживал человека. Чтобы звучание церковных
колоколов был благозвучным, при их изготовлении следует использовать специальный металл. Даже в 2022 году литье колоколов остается ремеслом, так и не превратившись в высокотехнологичное производство. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в цех завода колокольного и художественного литья Rincker в городке Зинн.

У плавильной печи в цехе завода Rincker

У плавильной печи в цехе завода Rincker

Как говорит совладелец компании Фриц Георг Ринкер (Fritz Georg Rincker), этот существующий с 1590 года завод является старейшим семейным колокололитейным предприятием не только в Европе, но и в мире - поскольку производившая церковные колокола и их фурнитуру лондонская компания Whitechapel Bell Foundry, которой долгое время принадлежало в этом смысле мировое первенство, прекратила свое существование в 2017 году.

В центре цехового помещения - круглая плавильная печь, освещаемая неоновыми лампами. В ней переплавляется около 500 килограммов металла. Это слитки меди и олова, расплав которых происходит при температуре 1100 градусов Цельсия. "78 процентов чистой меди и 22 процента олова - колокольная бронза именно такого состава является идеальным сплавом для любого колокола", - поясняет в интервью агентству KNA Фриц Георг Ринкер, который руководит семейным предприятием вместе со своим братом Ханнсом Мартином (Hanns Martin Rincker).

"Утвердивши форму в глине, обожженную огнем…"

Еще в 1799 году Фридрих Шиллер (Friedrich Schiller) в своем стихотворении "Песнь о колоколе", посвященном ремеслу изготовления колоколов, написал:

"Утвердивши форму в глине,

Обожженную огнем,

Выльем колокол мы ныне;

Ну, живей, друзья, начнем!"

Глиняные формы для колоколов

Глиняные формы для колоколов

И действительно: сначала плавильная печь наклоняется, и из нее по трем желобам шириной около 20 сантиметров расплавленный жидкий металл - ярко-оранжевый, как поток лавы, - течет к литейной яме, в глубине которой  выложены из глины формы трех колоколов. После этого сливное отверстие в конце желоба закрывается - и заполнившая глиняную форму раскаленная масса остается там до остывания. Спустя три дня остывший колокол освобождают: разрывают землю, снимают кожух, вытаскивают из ямы, обтачивают, отшлифовывают.

Срок изготовления глиняных форм, в точности до миллиметра повторяющих своими очертаниями будущие колокола, - от шести до восьми недель. Между тем отливка трех металлических колоколов занимает всего пять минут. Ну, а то, каким способом достигается благозвучность колокола, - "секрет производства". На семейном предприятии Rincker эта "тайна за семью печатями" хранится уже в 14-м поколении.

Самый маленький из колоколов, только что отлитых на заводе Rincker, предназначен для официальной резиденции протестантского военного декана в Берлине, второй заказан для протестантской деревенской церкви в Бранденбурге. А самый большой колокол, весом 321 килограмм, отправится в католический приход в Саксонию.

В ногу со временем, но не забывая традиций

Учет изготавливаемых колоколов на семейном предприятии Rincker начали вести в 1859 году. С тех пор здесь отлито уже более 20 000 колоколов. У компании блестящая репутация, что становится магнитом не только для клиентов, но и для грабителей. Так, в июне 2022 года неизвестные проникли в заводской цех и похитили ценные металлы, колокола и произведения искусства. Для семьи Ринкер это стало ударом. Впрочем, даже если бы ограбления не было, в наши дни на литье колоколов не разбогатеешь, вздыхает Фриц Георг Ринкер. В последнее время цены на металлы сильно выросли, так что изготовление колоколов - убыточный бизнес, констатирует предприниматель.

Поклонницы Элвиса Пресли у изготовленного по их заказу памятника королю рок-н-ролла

Поклонницы Элвиса Пресли у изготовленного по их заказу памятника королю рок-н-ролла

Поэтому помимо производства колоколов и технического обслуживания колоколен компания Rincker, в которой занято около 20 человек, с определенных пор специализируется на художественном литье. На сегодняшний день это стало основным источником ее доходов. Например, для гессенского города Бад-Наухайма здесь изготовлена ставшая знаменитой бронзовая статуя Элвиса Пресли, отлитая в натуральную величину. Во время службы в армии король рок-н-ролла жил там в отеле, и шесть десятилетий спустя две его поклонницы из числа местных жителей решили увековечить своего кумира в бронзе.

В художественном литейном цехе Rincker есть даже несколько 3D-принтеров - иными словами, от высоких технологий на традиционном семейном предприятии не отказываются. Однако колокола по-прежнему отливаются так же, как и много веков назад, - из раскаленного жидкого металла. И тут ничего менять не собираются.

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    Автор: Максим Нелюбин


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