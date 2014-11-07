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Харуки Мураками
Фото: Kyodo News/imago images

Харуки Мураками

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Контекст

Харуки Мураками

Новый роман Мураками вышел в день его 75-летия

Новый роман Мураками вышел в день его 75-летия

12 января японскому писателю исполнилось 75 лет. И в Германии вышел его роман "Город и его ненадежные стены".
Литература12 января 2024 г.
Харуки Мураками

Харуки Мураками получил немецкую литературную премию

Харуки Мураками получил немецкую литературную премию

Мастер магического реализма призвал к построению мира без стен.
7 ноября 2014 г.