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Фото: Kyodo News/imago images
Харуки Мураками
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Тематическая страница DW "Харуки Мураками".
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Контекст
Новый роман Мураками вышел в день его 75-летия
Новый роман Мураками вышел в день его 75-летия
12 января японскому писателю исполнилось 75 лет. И в Германии вышел его роман "Город и его ненадежные стены".
Литература
12.01.2024
12 января 2024 г.
Харуки Мураками получил немецкую литературную премию
Харуки Мураками получил немецкую литературную премию
Мастер магического реализма призвал к построению мира без стен.
07.11.2014
7 ноября 2014 г.
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