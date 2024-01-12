Новый роман Мураками вышел в день его 75-летия

12 января популярнейшему японскому писателю Харуки Мураками исполнилось 75 лет. И в Германии в этот день вышел его роман "Город и его ненадежные стены".

Роман Харуки Мураками "Город и его ненадежные стены" (нем. - "Die Stadt und ihre ungewisse Mauer") вышел в издательстве Dumont в пятницу, 12 января, - аккурат к юбилею знаменитого автора. В нем есть он, она, их бесконечная любовь и загадочный город. Границы между реальным и фантастическим мирами размыты, а главные герои перемещаются между сном и обычной жизнью. Чтобы вновь обрести любимую, живущую в городе с непреодолимой стеной, герою приходится расстаться с собственной тенью. Но позже он снова вернется в обычный мир. Однако забыть возлюбленную не получится даже на краю света.

Роман был написан во время локдауна. В начале марта 2020 года, когда коронавирус начал свирепствовать и в Японии, Мураками писал его день за днем, почти не выходя из дома, пока не закончил. На родине писателя книга вышла в свет весной 2023 года.

Обложка нового романа Фото: Dumont

В основу 600-страничного труда лег небольшой рассказ, написанный автором в далеком 1980 году и опубликованный в журнале. Как говорит сам Мураками, эта история никогда не отпускала его - как маленькая косточка в горле, которая вроде бы и не сильно мешает, но и не дает забыть о себе. Он всегда хотел вернуться к этому рассказу и создать из него нечто большее.

Книги Харуки Муракамии переведены более чем на 50 языков и стали бестселлерами как в самой Японии, так и за ее пределами. Признание критиков и читателей принесло ему множество наград. Наиболее известные его работы - "Охота на овец", "Норвежский лес", "Хроники заводной птицы", "Кафка на пляже", "1Q84", "Мужчины без женщин". Книги Мураками в большинстве своем сюрреалистичны и меланхоличны, в их сюжет вплетены темы одиночества и отчужденности. Поклонники его творчества надеются, что этому удивительному японскому писателю вручат Нобелевскую премию по литературе. Уже который год его имя числится среди фаворитов.

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