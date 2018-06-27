 Harley-Davidson - первый перебежчик в торговой войне Трампа | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 26.06.2018

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Экономика

Harley-Davidson - первый перебежчик в торговой войне Трампа

Не прошло и 4 дней после введения ответных пошлин ЕС, как знаменитый производитель мотоциклов объявил о переводе части производства из Америки за рубеж. Президент США возмущен.

Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс 2 февраля 2017 года осматривают новую модель Harley-Davidson

Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс 2 февраля 2017 года осматривают новую модель Harley-Davidson

Продукция этой фирмы - один из символов Америки: мотоциклы Harley-Davidson. Именно поэтому они и попали в список тех товаров, которые Европейский Союз с пятницы, 22 июня, облагает дополнительными пошлинами. Они стали ответом на введенные в США 1 июня заградительные пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Брюсселю было важно прицельно нанести несколько символических точечных ударов по протекционистской политике Дональда Трампа.

Памятная встреча в Белом доме

Компания Harley-Davidson идеально подходила для этой цели сразу по нескольким причинам. С одной стороны - продукция у нее не жизненно важна для Европы. С другой стороны - речь идет о легендарной американской фирме со 115-летней историей. К тому же ее штаб-квартира находится в Милуоки, штат Висконсин, а это - родина Пола Райана, одного из лидеров Республиканской партии, спикера нижней палаты Конгресса США. Это дает возможность европейцам заставить избирателей именно этого штата расплачиваться за развязанную республиканцами во главе с Дональдом Трампом торговую войну против ЕС.

Логотип Harley-Davidson

Бренд, ставший одним из символов Соединенных Штатов Америки

Наконец, сам Трамп использовал Harley-Davidson для оправдания своих протекционистских планов под лозунгом "Америка прежде всего". Произошло это менее чем через две недели после инаугурации нового президента США, 2 февраля 2017 года, когда в Вашингтон приехало (естественно, на мотоциклах) руководство компании и устроило на лужайке перед Белым домом презентацию своих новейших моделей.

На пресс-конференции после совместного обеда Дональд Трамп отметил заслуги компании ("Спасибо, Harley-Davidson, за то, что вы благодаря своей продукции делаете Америку богаче"), заклеймил другие страны за то, что они злоупотребляют доступом к рынку США, и пообещал, что торгово-экономическая политика его администрации сделает это предприятие "очень счастливым". 

Многомиллионные убытки Harley-Davidson ради поддержания продаж в ЕС

И вот теперь - резкий поворот сюжета. Не прошло и четырех дней после введения ответных пошлин ЕС, как в понедельник, 25 июня, руководство Harley-Davidson объявило, что вынуждено свернуть часть производства в США и перенести его за рубеж, поскольку иначе удержаться на европейском рынке не удастся.

А Европа - второй по значению рынок сбыта для Harley-Davidson после родного американского. У себя в стране компания продала в 2017 году примерно 148 тысяч мотоциклов, в Европе - почти 40 тысяч, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - порядка 30 тысяч. При этом значение зарубежных покупателей неуклонно растет, поскольку интерес молодых американцев к мотоциклам падает. Так, в первом квартале 2018 года выручка компании за пределами США увеличилась на 12 процентов, тогда как на родине роста оборота не было. 

Слет владельцев мотоциклов Harley-Davidson в Гамбурге

Слет владельцев мотоциклов Harley-Davidson в немецком Гамбурге

Увеличение в ЕС пошлин с шести до 31 процента приведет к удорожанию каждого мотоцикла для европейских покупателей в среднем на 2200 долларов, подсчитали в штаб-квартире Harley-Davidson. И пришли к выводу, что повышение отпускных цен на такую же величину нанесет "немедленный и продолжительный" ущерб продажам в этом регионе.

Поэтому принято радикальное и даже опасное для финансового здоровья компании решение: розничные цены в Европе не повышать, дополнительные пошлины платить из своего кармана (только до конца нынешнего года это обойдется компании примерно в 30-45 миллионов долларов), часть производства в США свернуть, а взамен за 9-18 месяцев запустить дополнительные мощности для поставок в ЕС на имеющихся фабриках в Бразилии, Индии и Таиланде.

Гневные записи Дональда Трампа в Twitter

Это - полная противоположность тому, чего добивался Дональд Трамп, обещавший создавать в США новые рабочие места, и полный провал для него с точки зрения пиара. Хозяин Белого дома на этот "нож в спину" отреагировал сразу несколькими гневными записями в Twitter.

Дональд Трамп в штате Висконсин призывает создавать рабочие места в США

Дональд Трамп в апреле 2017 года призывает в штате Висконсин создавать рабочие места в США

Сначала, еще в тот же вечер, он написал: "Я удивлен, что из всех предприятий Harley-Davidson стало первым, которое выбросило белый флаг". Трамп напомнил, что "жестко боролся за них", и выразил уверенность, что "в конце концов им вообще не придется платить пошлины на поставки в ЕС, который нанес нам большой ущерб в торговле". Нужно только набраться терпения.

На следующее утро, 26 июня, президент ужесточил тон. По его словам, мотоциклы Harley-Davidson "никогда не должны выпускаться в других странах, никогда. Они утратят свою ауру, и их обложат пошлинами как никогда раньше!".

Знаковый пример ошибочности протекционистского курса США

В еще одном сообщении в Twitter возмущенный хозяин Белого дома обвинил руководство Harley-Davidson в том, что оно использует торговый конфликт с ЕС как отговорку. Ведь еще в начале года оно объявило о намерении перевести значительную часть производства мотоциклов из Канзас-Сити в Таиланд. Это, напоминает президент США, было задолго до того, как речь зашла о пошлинах ЕС.

Контекст

Общий объем пошлин составляет 2,8 миллиарда евро. Они затрагивают ряд товаров из США, в том числе изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. (22.06.2018)

Государства-участники соглашения договорились о свободном движении товаров, услуг и технологий. Выход США из ТТП не помешал подписать документ. (08.03.2018)

DW проанализировала, к каким последствиям для РФ приведут введенные США заградительные пошлины на сталь и алюминий, и что означает этот шаг для мировой экономики. (23.03.2018)

Это действительно так, однако Трамп не напомнил, чем вызваны такие планы руководства компании. А именно: его же решением выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТПП). Участие США в этой зоне свободной торговли существенно снизило бы пошлины на производимые в Америке мотоциклы, экспортируемые на быстрорастущие азиатские рынки.

Таким образом, решение о переносе значительной части производства мотоциклов Harley-Davidson из США в другие страны становится одним из первых ярких примеров того, что протекционистский курс Дональда Трампа является контрпродуктивными для экономики США, поскольку приводит к обратному эффекту на рынке труда.

Видимо, чувствуя это, Дональд Трамп в еще одном сообщении в Twitter отстаивает свою торговую политику, выдавая при этом желаемое за действительное: "Мы заставляем другие страны снижать или отменять пошлины и торговые барьеры, которые годами несправедливо применялись против наших фермеров, рабочих и компаний".

Так что менять свой курс президент США пока явно не намерен. Об этом же говорит и его намек на скорое введение пошлин на европейские автомобили. А это приведет к дальнейшей эскалации трансатлантической торговой войны, в которой вслед за Harley-Davidson появятся, скорее всего, и другие "перебежчики".

Смотрите также:

  • Пачка риса Uncle Ben's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сельскохозяйственная продукция

    Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.

  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Арахисовое масло

    В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.

  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Апельсиновый сок

    Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...

  • Бутылки с американским виски

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американский виски

    ... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.

  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Сигареты, сигары и табак

    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС  

Контрсанкции против США: почему столько шумихи вокруг нового закона – DW Новости (22.05.2018)  

Как торговая война между США и ЕС может сказаться на России? (06.03.2017)  

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Не прошло и 4 дней после введения ответных пошлин ЕС, как знаменитый производитель мотоциклов объявил о переводе части производства из Америки за рубеж. Президент США возмущен.  

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