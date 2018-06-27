Harley-Davidson - первый перебежчик в торговой войне Трампа

Не прошло и 4 дней после введения ответных пошлин ЕС, как знаменитый производитель мотоциклов объявил о переводе части производства из Америки за рубеж. Президент США возмущен.
Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс 2 февраля 2017 года осматривают новую модель Harley-Davidson
Продукция этой фирмы - один из символов Америки: мотоциклы Harley-Davidson. Именно поэтому они и попали в список тех товаров, которые Европейский Союз с пятницы, 22 июня, облагает дополнительными пошлинами. Они стали ответом на введенные в США 1 июня заградительные пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Брюсселю было важно прицельно нанести несколько символических точечных ударов по протекционистской политике Дональда Трампа.
Памятная встреча в Белом доме
Компания Harley-Davidson идеально подходила для этой цели сразу по нескольким причинам. С одной стороны - продукция у нее не жизненно важна для Европы. С другой стороны - речь идет о легендарной американской фирме со 115-летней историей. К тому же ее штаб-квартира находится в Милуоки, штат Висконсин, а это - родина Пола Райана, одного из лидеров Республиканской партии, спикера нижней палаты Конгресса США. Это дает возможность европейцам заставить избирателей именно этого штата расплачиваться за развязанную республиканцами во главе с Дональдом Трампом торговую войну против ЕС.
Наконец, сам Трамп использовал Harley-Davidson для оправдания своих протекционистских планов под лозунгом "Америка прежде всего". Произошло это менее чем через две недели после инаугурации нового президента США, 2 февраля 2017 года, когда в Вашингтон приехало (естественно, на мотоциклах) руководство компании и устроило на лужайке перед Белым домом презентацию своих новейших моделей.
На пресс-конференции после совместного обеда Дональд Трамп отметил заслуги компании ("Спасибо, Harley-Davidson, за то, что вы благодаря своей продукции делаете Америку богаче"), заклеймил другие страны за то, что они злоупотребляют доступом к рынку США, и пообещал, что торгово-экономическая политика его администрации сделает это предприятие "очень счастливым".
Многомиллионные убытки Harley-Davidson ради поддержания продаж в ЕС
И вот теперь - резкий поворот сюжета. Не прошло и четырех дней после введения ответных пошлин ЕС, как в понедельник, 25 июня, руководство Harley-Davidson объявило, что вынуждено свернуть часть производства в США и перенести его за рубеж, поскольку иначе удержаться на европейском рынке не удастся.
А Европа - второй по значению рынок сбыта для Harley-Davidson после родного американского. У себя в стране компания продала в 2017 году примерно 148 тысяч мотоциклов, в Европе - почти 40 тысяч, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - порядка 30 тысяч. При этом значение зарубежных покупателей неуклонно растет, поскольку интерес молодых американцев к мотоциклам падает. Так, в первом квартале 2018 года выручка компании за пределами США увеличилась на 12 процентов, тогда как на родине роста оборота не было.
Увеличение в ЕС пошлин с шести до 31 процента приведет к удорожанию каждого мотоцикла для европейских покупателей в среднем на 2200 долларов, подсчитали в штаб-квартире Harley-Davidson. И пришли к выводу, что повышение отпускных цен на такую же величину нанесет "немедленный и продолжительный" ущерб продажам в этом регионе.
Поэтому принято радикальное и даже опасное для финансового здоровья компании решение: розничные цены в Европе не повышать, дополнительные пошлины платить из своего кармана (только до конца нынешнего года это обойдется компании примерно в 30-45 миллионов долларов), часть производства в США свернуть, а взамен за 9-18 месяцев запустить дополнительные мощности для поставок в ЕС на имеющихся фабриках в Бразилии, Индии и Таиланде.
Гневные записи Дональда Трампа в Twitter
Это - полная противоположность тому, чего добивался Дональд Трамп, обещавший создавать в США новые рабочие места, и полный провал для него с точки зрения пиара. Хозяин Белого дома на этот "нож в спину" отреагировал сразу несколькими гневными записями в Twitter.
Сначала, еще в тот же вечер, он написал: "Я удивлен, что из всех предприятий Harley-Davidson стало первым, которое выбросило белый флаг". Трамп напомнил, что "жестко боролся за них", и выразил уверенность, что "в конце концов им вообще не придется платить пошлины на поставки в ЕС, который нанес нам большой ущерб в торговле". Нужно только набраться терпения.
На следующее утро, 26 июня, президент ужесточил тон. По его словам, мотоциклы Harley-Davidson "никогда не должны выпускаться в других странах, никогда. Они утратят свою ауру, и их обложат пошлинами как никогда раньше!".
Знаковый пример ошибочности протекционистского курса США
В еще одном сообщении в Twitter возмущенный хозяин Белого дома обвинил руководство Harley-Davidson в том, что оно использует торговый конфликт с ЕС как отговорку. Ведь еще в начале года оно объявило о намерении перевести значительную часть производства мотоциклов из Канзас-Сити в Таиланд. Это, напоминает президент США, было задолго до того, как речь зашла о пошлинах ЕС.
Это действительно так, однако Трамп не напомнил, чем вызваны такие планы руководства компании. А именно: его же решением выйти из Транстихоокеанского партнерства (ТПП). Участие США в этой зоне свободной торговли существенно снизило бы пошлины на производимые в Америке мотоциклы, экспортируемые на быстрорастущие азиатские рынки.
Таким образом, решение о переносе значительной части производства мотоциклов Harley-Davidson из США в другие страны становится одним из первых ярких примеров того, что протекционистский курс Дональда Трампа является контрпродуктивными для экономики США, поскольку приводит к обратному эффекту на рынке труда.
Видимо, чувствуя это, Дональд Трамп в еще одном сообщении в Twitter отстаивает свою торговую политику, выдавая при этом желаемое за действительное: "Мы заставляем другие страны снижать или отменять пошлины и торговые барьеры, которые годами несправедливо применялись против наших фермеров, рабочих и компаний".
Так что менять свой курс президент США пока явно не намерен. Об этом же говорит и его намек на скорое введение пошлин на европейские автомобили. А это приведет к дальнейшей эскалации трансатлантической торговой войны, в которой вслед за Harley-Davidson появятся, скорее всего, и другие "перебежчики".
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