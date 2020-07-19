Handelsblatt утверждает, что беглый немецкий топ-менеджер Марсалек находится в России

Бывший член совета директоров "потерявшего" почти 2 миллиарда евро немецкого платежного оператора Wirecard AG Ян Марсалек (Jan Marsalek), предположительно, выехал в Россию. Он находится к западу от Москвы под наблюдением сотрудников органа внешней разведки России - Главного управления Генштаба ВС РФ, пишет в воскресенье, 19 июля, ежедневная немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в деловых, судебных и дипломатических кругах.

По данным издания, до этого Марсалек якобы перевел значительные по объемам средства в виде биткоинов из Дубая, где Wirecard проводила сомнительные операции, в Россию.

Накануне стало известно о результатах совместного расследования журнала Der Spiegel с российским интернет-изданием The Insider и основанным британским журналистом Bellingcat. Их сотрудники пришли к выводу, что Марсалек может находиться в Беларуси, куда прибыл из Таллина на борту частного самолета Embraer Legacy 650, после чего въехал в страну 19 июня. При этом Handelsblatt считает, что из-за "политического конфликта" между российским руководством и белорусским президентом Александром Лукашенко для российских спецслужб было, по всей видимости, "слишком рискованно оставлять Марсалека" в Беларуси.

Вместе с тем немецкая деловая газета не уточняет, как бывший топ-менеджер из Германии попал в Россию, когда он сделал это, в каком статусе находится сейчас на территории РФ, а также в точности не раскрывает, откуда получена соответствующая информация. Официального комментария на этот счет от российской стороны пока не поступало.

Использовал для въезда шесть загранпаспортов

Handelsblatt уточняет, что за время частых поездок в Россию Марсалек успел использовать для въезда в РФ в общей сложности все шесть имеющихся у него загранпаспортов.

Der Spiegel также не исключает, что бывший операционный директор Wirecard мог также направиться из Беларуси в Россию, которую ранее многократно посещал. По сведениям журнала, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проявила такой интерес к Марсалеку, что отслеживала его передвижения по всему миру, используя данные бронирований, начиная самое позднее с 2015 года.

По данным следствия, руководство концерна Wirecard записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 млрд евро - практически четверть всего баланса. Скандал разразился после того, как аудиторы недосчитались этой суммы на балансе компании. В конце июня мошенническими операциями Wirecard, годами подделывавшего отчетность, заинтересовались следователи в Германии и других странах. На многолетнего руководителя, австрийца Маркуса Брауна завели дело, арестовали и выпустили под залог. После того как акции компании обрушились, она объявила о банкротстве.

Член совета директоров Ян Марсалек, считающийся ключевым звеном мошеннической схемы, бесследно скрылся. О нем газета Financial Times, в частности, писала, что в кругах лондонских банкиров он неоднократно хвастался связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда "Новичок", а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

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