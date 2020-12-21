Хакерская атака: Министр юстиции США противоречит Трампу

Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр считает Россию ответственной за масштабный хакерский удар по американским госучреждениям и таким образом возражает президенту Дональду Трампу, который скорее склоняется к китайской версии. Об этом сам Барр, уже 23 декабря уходящий в отставку с обоих постов, заявил в понедельник, 21 декабря, в Вашингтоне.

"Исходя из имеющейся у меня информации, я согласен с оценкой госсекретаря Помпео. Несомненно, похоже, что это Россия", - подчеркнул Барр. Ранее об ответственности России заявлял и госсесекретарь США Майк Помпео.

Дональд Трамп, 19 декабря заметил в Twitter, что "когда что-то происходит", СМИ начинают хором говорить о российском следе, при том что, прежде всего по финансовым причинам, они не обсуждают китайский вариант. "А это возможно", - добавил глава Белого дома, призвавший не переоценивать опасность нападения. "Кибератака гораздо мощнее в фейковых СМИ, чем на самом деле. Я был подробно проинформирован о случившемся, все под контролем", - уверяет Трамп.

Кибератака на правительственные учреждения и компании в США

14 декабря Вашингтон подтвердил, что объектами масштабной, хорошо подготовленного кибернападения из-за рубежа стали Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA). Взломав программное обеспечение ряда госорганов США, хакеры могли в течение почти 9 месяцев следить за происходящим на зараженных компьютерах. По данным СМИ, нападение началось не позднее марта.

Управление по кибербезопасности США назвало хакерскую атаку "серьезной опасностью" для американской администрации, властей штатов и коммун, ключевой инфраструктуры и бизнеса. Газеты The Washington Post и The New York Times сообщали о связях хакеров с российскими спецслужбами. Москва опровергла эту информацию.

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