Губернатор Вячелав Гладков сообщил об обстрелах Белгорода

По предварительным данным, двое человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района.

По предварительным данным, двое человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района. Об этом в своем Telegram-канале в ночь на пятницу, 5 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков . "По предварительным данным, есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго - осколочное ранение голени", - написал он.

Информация о последствиях обстрела уточняется, но, по словам Гладкова, есть повреждения в жилом секторе города - выбиты окна в нескольких квартирах многоэтажного дома, повреждены более 30 автомобилей. В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль.

Жители Белгорода выложили в соцсетях материалы с первыми последствиями обстрела . На опубликованных фото и видео, в частности, видно, что обломки ракет или снарядов упали на парковку рядом с многоквартирным домом.

Минобороны РФ заявило об уничтожении десяти ракет

Накануне вечером в Минобороны России заявили о пресечении попытки "киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". В ведомстве указали, что дежурные средства ПВО уничтожили 10 ракет над Белгородской областью.

Обстрелы Белгорода на массированных ударов по Украине

В последние дни Белгород подвергается обстрелам. 30 декабря в результате обстрела центра города погибли 25 человек - это самое большое число жертв в российском городе с начала российского вторжения РФ в Украину. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах, заявило, что удар был нанесен по военным объектам .

Обстрелы региона происходят на фоне массированных ракетных ударов российских войск по Украине, в том числе по соседнему с Белгородом Харькову.

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