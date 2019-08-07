Greenpeace зафиксировала рост лесных пожаров в Сибири

Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило российское представительство международной организации Greenpeace.

Так по спутниковым данным ИСДМ-Рослесхоз, площадь действующих лесных пожаров составляет 4,5 млн га (на 05.08 - 4,3 млн га). При этом в официальной сводке Авиалесоохраны фигурирует другое число - 2,51 млн га, что на 0,6 млн га больше, чем днем ранее. Всего же, по данным Greenpeace, с начала года огнем в России пройдены уже 13,4 млн га леса.

Экологи также отмечают, что огонь тушат на площади лишь 140,2 тыс. га, что составляет от 3 до 6 процентов территории, охваченной пожарами. Большая часть возгораний происходит в так называемых "зонах контроля", на удалённых территориях, где пожары можно не тушить, поскольку отсутствует "угроза населенным пунктам и объектам экономики", а прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен пожаром.

Несмотря на рапорты властей

Экологи опровергли заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что в их регионе "наступил радикальный перелом" в борьбе с огнем. По данным Greenpeace, за сутки площадь охваченных огнем территорий в Красноярском крае увеличилась на 0,01 млн га, составив 1,28 млн га.

Спасите Сибирь от лесных пожаров

Российское отделение Greenpeace 1 августа передало в Государственный Совет РФ петицию "Спасите Сибирь от лесных пожаров!", которую к настоящему времени подписали более 380 тысяч человек. Экологи потребовали от властей РФ направить дополнительные силы на борьбу с огнём, пересмотреть зоны контроля, а также сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить. В Greenpeace напомнили, что задымление Москвы на две недели после пожаров в 2010 году привело к росту смертности примерно на 50 тысяч человек.

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