 Греция укрепляет оборонное сотрудничество с США | Новости из Германии о Европе | DW | 14.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Греция укрепляет оборонное сотрудничество с США

Главы МИД Греции Дендиас и Госдепартамента США Блинкен на 5 лет продлили договор об использовании военных баз на Крите. Ранее Греция закупила у США боевые вертолеты и иное вооружение.

Главы МИД Греции Никос Дендиас и Госдепартамента США Энтони Блинкен в Вашингтоне

Никос Дендиас (слева) и Энтони Блинкен

США и Греция укрепляют оборонное сотрудничество. Греческий министр иностранных дел Никос Дендиас и глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен в четверг, 14 октября, продлили действие договора об использовании морских и авиационных военных баз в восточной части Средиземного моря на острове Крит сразу на 5 лет. Прежде соглашение приходилось продлевать каждый год.

Вашингтон поблагодарил Афины. Греция является "заслуживающим доверия партнером", отметил Блинкен. В последние месяцы США поставили в эту страну вертолеты и иное вооружение. А в конце сентября Греция договорилась с Францией о покупке трех фрегатов и 24 многоцелевых самолетов Dassault Rafale.

Соединенные Штаты в будущем намерены использовать еще больше военных баз на греческой территории, в том числе аэропорты региона Центральная Греция и порт Александруполиса вблизи греческой границы с Турцией. Афины в течение многих лет сталкиваются с усиливающимися угрозами Анкары и сомнением турецкой стороны в отношении суверенных прав Греции в Эгейском море и восточном Средиземноморье.

Смотрите также:

  • Золотая маска XVI века до н.э

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Золотая маска XVI века до н.э. - главный экспонат выставки о Микенах, центре древнейшей цивилизации в Европе. Почти 400 древних объектов прибыли в музей Карлсруэ из Греции, многие из них впервые показывают за ее пределами. Эту погребальную маску немецкий любитель-археолог Генрих Шлиман, первооткрыватель микенской культуры, обнаружил в 1876 году в так называемой "гробнице Агамемнона".

  • Мегарон - сердце микенского дворца

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Микены играют важную роль в греческих легендах, которые утверждают, что их построил Персей. Историки считают основателями города ахейцев. В пределах города находился дворец, сердцем которого был мегарон - просторный прямоугольный зал с колоннами. Здесь правители проводили официальные приемы и религиозные церемонии. На выставке в Баденском земельном музее Карлсруэ представлена копия зала.

  • Ожерелье из золота, XIV веком до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Богатство и могущество Микен воспето в мифах, Гомер назвал их "золотообильными". О достатке города свидетельствуют и многочисленные предметы из золота, серебра и бронзы, найденные в гробницах. Это искусно выполненное золотое ожерелье датировано XIV веком до н.э.

  • Пуговица из кости и золота XVI века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Микенцы славились своим ювелирным искусством. Эта пуговица XVI века до н.э. находилась в одной из шахтовых гробниц древних Микен и была найдена Генрихом Шлиманом в 1876 году. Пуговица выточена из кости, затем покрыта золотом. Спиральный орнамент характерен для искусства раннего периода микенской цивилизации.

  • Выставка о Микенах

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    По поводу этого артефакта XVI-XV веков до н.э. мнения археологов расходятся: одни считают, что это корона жрицы, другие видят в нем шлем - микенцы были завоевателями. Найден в одной из богато украшенных купольных гробниц - толосе.

  • Фрагмент фрески во дворце Нестора

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Удивительным образом сохранился и фрагмент этой древней фрески XIII века до н.э., украшавшей некогда дворец Нестора в древнем Пилосе - еще одном важном полисе этого периода в истории доисторической Греции. На ней - изображение древней красавицы, названной археологами "белой богиней".

  • Бритва из бронзы начала XII века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Регулярной гигиене микенцы уделяли, очевидно, большое внимание. Об этом говорит одна из находок - бронзовая бритва для подстригания бороды. Наряду с зеркалами, изделиями из керамики, украшениями, оружием она находилась в одном из захоронений, датируемых началом XII века до н.э.

  • Ларнакс из Тангары, XIII век до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Изображение траурной процессии из четырех женщин украшают ларнакс - саркофаг из глины. В последний путь умерших сопровождали, как правило, фигурки идолов, миниатюрные сосуды и украшения из бисера. Этот ларнакс, датированный XIII веком до н.э., родом из древнего города Танагра в Биотии.

  • Золотая кружка, XVI век до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    В мир иной состоятельные микенцы отправлялись "во всеоружии", захватив с собой все самое драгоценное. Например, вот эту золотую кружку с изображением дельфинов (XVI век до н.э.).

  • Фигурки быков XIII века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    А над фигурками XIII века до н.э., изображающими быков, ученые все еще ломают голову. Их часто находили во время раскопок поселений древних микенцев, но до сих пор с точностью не выяснили их функцию. Возможно, они являлись символом народного поверья, их могли приносить в жертву. Или фигурки делали на радость детям? Познакомиться с этими и другими древними артефактами можно до 2 июня 2019 года.

    Автор: Изабель Сургес, Инга Ваннер


Смотреть видео 03:06

Зачем Греция строит стену на границе с Турцией (02.08.2021)

Контекст

Расследование DW: кто атакует шлюпки с беженцами у греческих берегов

Люди в масках нападают на лодки с беженцами, пытающихся добраться до берегов Греции, протыкают шлюпку ножом и разбивают мотор. Кто за этим стоит - самодеятельные противники миграции или греческие власти?  

Комментарий: Эрдоган на Кипре провоцирует ЕС и Совбез ООН

Объявляя об открытии бывшего туристического квартала Вароша, который с 1974 года был городом-призраком, президент Турции ставит под угрозу отношения Анкары с ЕС и Израилем, считает журналист FAZ Райнер Херман.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшный ущерб от пожаров в Греции: местные жители обвиняют власти в бездействии (12.08.2021)  

В Эгейском море неизвестные нападают на лодки беженцев, чтобы те не добрались до Греции (08.07.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Что ждет обладателей карты поляка в Беларуси после демарша ее властей?  

Подписчикам "экстремистских" Telegram-каналов в Беларуси грозит уголовная ответственность  

Красный мухомор - гриб года в Германии (фото)  