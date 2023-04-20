В США арестовали белоруса за обход санкций против РФ

В США арестовали гражданина Беларуси Сергея К. по обвинению в обходе санкций против России на сумму более 150 млн евро. Об этом сообщили на сайте Минюста США в среду, 19 апреля.

Следствие обвиняет живущего в Майами мужчину в участии в схеме по обходу санкций введенных против олигарха Сергея Курченко. По данным Минюста, Сергей К. вместе с сообщником - жителем штата Флорида Джоном У. - в течение трех лет закупили для двух "связанных с Курченко" компаний сталеплавильные материалы на 150 млн долларов. Предполагаемый сообщник Сергея К. был арестован по тем же обвинениям 14 апреля.

Сергею К. и Джону У. вменяют преступный сговор с целью обхода или нарушения американских санкций. В случае признания виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения, сообщил Минюст.

Украинский бизнесмен Сергей Курченко попал под санкции США в 2015 году - "за его роль в незаконном присвоении украинских государственных активов или экономически значимых организаций". В 2018 году под ограничения попали и две связанны с ним компании - за оказание материальной поддержки так называемым "ДНР" и "ЛНР" и незаконную торговлю углем с этих территорий.

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