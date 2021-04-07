 Госорганы в РФ и СНГ смогут напрямую покупать доступ к Zoom | Новости из Германии о России | DW | 08.04.2021

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Россия

Госорганы в РФ и СНГ смогут напрямую покупать доступ к Zoom

Сервис видеоконференций Zoom запретил дистрибьюторам продавать доступ к услугам российским компаниям с госучастием. Госсектор может запрашивать приобретение аккаунтов напрямую, уточнили разработчики.

Логотип сервиса видеоконференций Zoom

Компания Zoom Video Communications из США, разработавшая сервис онлайн-конференций Zoom, разрешила вопрос с приостановкой продаж своих услуг государственным учреждениям в России и Содружестве независимых государств. "Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Тем временем, новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", - приводит российское издание "Коммерсант" сообщение американской фирмы в четверг, 8 апреля.

Zoom Video Communications несколькими днями ранее запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в РФ и СНГ. Ограничения коснулись в том числе российских вузов, сообщили в Высшей школе экономики. В Совете Федерации допустили блокировку сервиса в качестве ответной меры. По данным "Коммерсанта", доля России в выручке Zoom не превышает 1 процент.

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    Автор: Григорий Аросев


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