Горбачев призвал Путина и Байдена к переговорам по ядерному разоружению

Первый президент СССР Михаил Горбачев накануне своего 90-го дня рождения, который он будет отмечать в воскресенье, 28 февраля, призвал президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - провести личную встречу для обсуждения вопроса о ядерном разоружении.

"Надо понимать, что если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого. Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное - "не бычиться друг на друга", - подчеркнул в этой связи Горбачев в интервью информагентству "Интерфакс", опубликованном вечером 27 февраля.

При этом Горбачев вспомнил, как он сам в 1985 году предложил тогдашнему президенту США Рональду Рейгану провести переговоры по ядерной безопасности, после чего "дело сдвинулось с мертвой точки". "Ведь всем все ясно: главная задача - избежать ядерной войны. Но и решить ее в одиночку невозможно. Значит, надо встречаться, надо всем обеспокоиться задачей ядерного разоружения", - отметил политик.

Перестройка как главное достижение Михаила Горбачева

Давая оценку своему политическому наследию, Михаил Горбачев указал, что его самым большим достижением был тот факт, что он решился на перестройку и провел ее.

Комментируя ухудшение отношений между Россией и ЕС, политик указал: "Надо понимать, что все мы европейцы, и из этого делать вывод". "Только переговоры, только встречи на всех уровнях, тем более на высшем, могут дать положительные результаты", - добавил он.

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