Google уточнил, как отслеживается местоположение пользователей

Компания Google подтвердила, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже если соответствующая функция отключена в настройках сервиса "История местоположения". Обновленная информация появилась в четверг, 16 августа на справочной странице Google, сообщает агентство AP.

Ранее на справочной странице "Истории местоположения" говорилось, что при отключении этой функции информация о "местах, куда вы направляетесь, больше не будет сохраняться". Однако справка поменялась после публикации расследования AP. Теперь на странице говорится, что настройка не влияет на прочие приложения, которые запрашивают геолокацию. Кроме того, в Google признали, что некоторые данные о местоположении могут сохраняться в рамках активности на других сервисах, например в "Поиске" или "Картах".

Ранее журналисты AP выяснили, что некоторые приложения Google продолжают записывать информацию о местоположении, даже если пользователь отключил соответствующую функцию. Так, данные сохраняются, когда открыто приложение "Карты". Кроме того, автоматическое отслеживание местного прогноза погоды на телефонах с операционной системой Android также сохраняет местоположение пользователей.

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