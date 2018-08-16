 Google уточнил, как отслеживается местоположение пользователей | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.08.2018

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Мир

Google уточнил, как отслеживается местоположение пользователей

В компании Google признали, что некоторые приложения отслеживают местоположение пользователя, даже если эта функция отключена.

Телефон с логотипом Android на фоне поисковой строки Google

Компания Google подтвердила, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже если соответствующая функция отключена в настройках сервиса "История местоположения". Обновленная информация появилась в четверг, 16 августа на справочной странице Google, сообщает агентство AP.

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Ранее на справочной странице "Истории местоположения" говорилось, что при отключении этой функции информация о "местах, куда вы направляетесь, больше не будет сохраняться". Однако справка поменялась после публикации расследования AP. Теперь на странице говорится, что настройка не влияет на прочие приложения, которые запрашивают геолокацию. Кроме того, в Google признали, что некоторые данные о местоположении могут сохраняться в рамках активности на других сервисах, например в "Поиске" или "Картах".

Ранее журналисты AP выяснили, что некоторые приложения Google продолжают записывать информацию о местоположении, даже если пользователь отключил соответствующую функцию. Так, данные сохраняются, когда открыто приложение "Карты". Кроме того, автоматическое отслеживание местного прогноза погоды на телефонах с операционной системой Android также сохраняет местоположение пользователей.

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  • Выставка Watched! Surveillance Art and Photography

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    Автор: Элла Володина


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