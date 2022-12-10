Гонконгский медиамагнат Джимми Лай приговорен к новому сроку

75-летний Джимми Лай признан виновным в сокрытии операций консалтинговой фирмы в офисе медиакомпании Next Digital. Его приговорили к пяти годам и девяти месяцам тюрьмы.

Гонконгский медиамагнат Джимми Лай в субботу, 10 декабря, был приговорен судом к пяти годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он преднамеренно скрыл операции консалтинговой фирмы Dico Consultants в офисе медиакомпании Next Digital, нарушив тем самым договор аренды.

Окружной суд Гонконга также обязал 75-летнего Лая в течение трех месяцев выплатить штраф в размере 2 млн гонконгских долларов (243 тысячи евро). Кроме того, ему запретили занимать руководящие должности в течение восьми лет.

Лай возглавлял Next Digital, материнскую компанию оппозиционной газеты Apple Daily, которая закрылась в июне 2021 года после полицейского рейда. Еще один член руководства Next Digital был также признан виновным в мошенничестве и заключен в тюрьму на 21 месяц.

Джимми Лай находится за решеткой с декабря 2020 года

Это не первое уголовное дело в отношении Джимми Лая, считающегося яростным критиком Китая. Медиамагнат находится за решеткой с декабря 2020 года. Только недавно он отбыл 20-месячный тюремный срок за участие в массовых протестов в Гонконге в 2019 году.

Ему также предъявлены обвинения в нарушении закона КНР о национальной безопасности Гонконга, в том числе в сговоре с иностранными силами. Судебное разбирательство должно начаться 13 декабря. Максимальное наказание предусматривает пожизненное заключение.

Китай подвергается резкой критике за свою политику в Гонконге. Закон о национальной безопасности, принятый в июне 2020 года, направлен против деятельности, которую Пекин считает подрывной, сепаратистской или террористической.

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