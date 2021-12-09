 В Гонконге оппозиционный медиамагнат признан виновным в подстрекательстве | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.12.2021

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Мир

В Гонконге оппозиционный медиамагнат признан виновным в подстрекательстве

Медиамагнат Джимми Лай, адвокат Чоу Хантун и активистка Гвинет Хо осуждены по обвинению в подстрекательстве к участию в неразрешенной акции - демонстрации памяти жертв убитых на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году.

Владелец издания Apple Daily Джимми Лай, февраль 2021 года

Джимми Лай под стражей, февраль 2021 года

В Гонконге предприниматель Джимми Лай, адвокат Чоу Хантун и активистка Гвинет Хо признаны виновными в подстрекательстве к посещению несанкционированного собрания - прошедшей в июне демонстрации памяти убитых китайскими войсками на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года. Такое решение суд вынес в четверг, 9 декабря. Трое критически настроенных по отношению к Китаю общественных деятелей не признали себя виновными. Сроки, к которым они приговорены, будут объявлены позднее.

AI: Сфабрикованные обвинения против известных активистов

"Правительство Гонконга в очередной раз нарушило международное право, осудив активистов просто за их участие в мирной демонстрации (…), которая проходила с соблюдением мер социального дистанцирования, - подверг гонконгское руководство критике заместитель главы Amnesty International Кайл Уорд. - Власти сочли пикет "незаконным", потому что он прошел без одобрения полиции, но мирные собрания не должны требовать одобрения правительства. Эти обвинительные приговоры лишь подчеркивают, что власти Гонконга сейчас задействуют все усилия, чтобы использовать закон о национальной безопасности для выдвижения сфабрикованных обвинений против известных активистов".

Акции в память о подавлении в 1989 году протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине проводятся ежегодно 4 июня. В текущем году и в 2020-м они были запрещены полицией в связи с антиковидными ограничениями. 74-летний миллиардер Джимми Лай, владелец закрытой несколькими месяцами ранее оппозиционной газеты Apple Daily, считается яростным критиком Китая. Ранее он уже был приговорен к 14 месяцам лишения свободы по каждому из двух аналогичных дел и находится под стражей с прошлого года.

Китай подвергается резкой критике за свою политику в Гонконге. Закон о государственной безопасности специального региона, принятый в июне 2020 года, направлен против деятельности, которую Пекин считает подрывной, сепаратистской или террористической.

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    Автор: Свен Тёнигес


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