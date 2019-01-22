 Главу РУСАДА рекомендовали уволить | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2020

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Россия

Главу РУСАДА рекомендовали уволить

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства рекомендовал уволить Юрия Гануса. Всемирное антидопинговое агентство выразило озабоченность этим решением.

Глава РУСАДА Юрий Ганус

Глава РУСАДА Юрий Ганус

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в среду, 5 августа, рекомендовал учредителям организации рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с поста генерального директора. "В организации установлены факты нарушения корпоративных процедур", - заявил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

В деятельности РУСАДА нашли коррупцию

Учредители РУСАДА - Олимпийский и Паралимпийский комитет России - ранее обнародовали итоги аудиторской проверки агентства за 2018-2019 годы, согласно которым были выявлены "грубые нарушения", в том числе причастность руководства агентства к коррупции и присвоению средств, отмечает "Интерфакс".

Сам Ганус считает безосновательной рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА отстранить его от должности. Он отметил, что его увольнение затруднит ход восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной легкоатлетической ассоциации и Союза биатлонистов России в Международном союзе биатлонистов.

WADA обеспокоено возможным смещением Гануса

Всемирное антидопинговое агентство выразило озабоченность решением наблюдательного совета Российского антидопингового агентства освободить от должности генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, сообщает пресс-служба WADA. "Сегодняшняя рекомендация поставила дополнительные очень важные вопросы относительно юридического процесса, который был соблюден, и мотивов, стоящих за рекомендацией", - говорится в заявлении.

Агентство подчеркивает важность гарантий невмешательства национальных Олимпийских и Паралимпийских комитетов в дела национальных антидопинговых агентств, в частности РУСАДА. WADA намерено "запросить у российских властей дальнейшие разъяснения и рассмотрит возможность принятие дальнейших решений".

Юрия Ганус известен своими резкими заявлениями в отношении допинга в российском спорте.

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    Автор: Илья Коваль


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