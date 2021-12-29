Главой Общественного совета при ФСИН стал Гришковец

Председателем Общественного совета (ОС) при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России единогласно избран писатель, режиссер, актер театра и кино Евгений Гришковец. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП) РФ.

Первое заседание Совета в новом составе прошло в ОП. Заместителями председателя ОС стали Владислав Гриб и председатель комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Александр Воронцов.

"Посетил несколько колоний"

Гришковец объяснил, почему решил занять соответствующий пост. "Я оказался здесь, потому что три года назад принял участие в решение судьбы молодой поэтессы, которая сейчас содержится под стражей ", - рассказал он. "За это время я посетил несколько колоний, узнал множество историй людей, чьи близкие находятся в местах принудительного содержания, и это произвело на меня огромное впечатление", - отметил драматург. "Раз уж мне предоставляется шанс кому-то помочь своим участием, я считаю нужным это сделать", - добавил он.

Ева Меркачева: Это - лучше, чем экс-начальник Красноярского УФСИН

Член Совета по правам человека при президенте и ОНК Ева Меркачева в свою очередь высказала свое мнение относительно назначения: "Хорошо, что это - творческий человек". "Это - лучше, чем если бы Общественный совет возглавил бывший начальник УФСИН по Красноярскому краю, известному своими пыточными историями", - уверена она.

В заседании принял участие Аркадий Гостев, ставший новым главой ФСИН 25 ноября на фоне скандала с публикацией видеоархива Gulagu.net о пытках в российских колониях.

Ранее Общественный совет возглавлял кинорежиссер Владимир Меньшов. Он умер в июле этого года.

Архив о пытках в колониях

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила и вывезла из России нескольких десятков гигабайт видео, фотографий и других документов, которые, по словам активиста, подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. Эту информацию правозащитникам предоставил программист Сергей Савельев, который отбывал срок в одной из колоний и занимался там обслуживанием видеорегистраторов и камер наблюдений.

Публикация Gulagu.net вызвала широкий резонанс в России. Коммунисты в Госдуме выступили за проведение парламентского расследования пыток в российских колониях. Тем не менее Госдума не поддержала этой инициативы из-за позиции депутатов от правящей в стране партии "Единая Россия".

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении против сотрудников ФСИН уголовных дел по фактам сексуального насилия и превышении должностных полномочий с применением насилия. Всего, согласно данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях ФСИН в Хабаровском крае, Белгородской области, Иркутской, Саратовской областях, расследуются более 35 уголовных дел.

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