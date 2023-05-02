Главный киноприз в ФРГ получила лента о захвате ЧАЭС ВС РФ

Главного приза 69-го Международного фестиваля короткометражного кино (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) в немецком Оберхаузене удостоился украинский режиссер Алексей Радинский за документальный фильм "Чернобыль 22" ("Chornobyl 22"). Об этом говорится в обосновании международного жюри, обнародованном вечером в понедельник, 1 мая.

В ленте речь идет, в частности, о российских войсках, захвативших в феврале 2022 года Чернобыльскую АЭС. Кадры, снятые на мобильный телефон, дополняются в картине свидетельствами местных жителей и бывших сотрудников станции. "Честные и открытые интервью делают фильм важным не только для современников, но и для будущих поколений. Он коммуникативен и лаконичен и сможет затронуть широкую аудиторию в различных контекстах и ситуациях", - уверены члены жюри. Радинскому причитаются 8000 евро за победу на киносмотре.

От проблем гендерной идентичности до ленты о татуировках

Приз жюри министерства культуры и науки земли Северный Рейн-Вестфалия присужден ленте "Без названия" ("Untitled") режиссера-трансгендера Sweatmother из Лондона. Картина посвящена проблеме гендерной идентичности.

Награду за ленту на немецком языке получил Гернот Виланд (Gernot Wieland) за фильм "Turtleneck Phantasies" про татуировки, со временем превращающиеся во "вторую кожу". "Легкое остроумие" автора всегда готово сорваться "в меланхолию", отметило жюри.

Премия 3sat Young Talent Award в размере 2 500 евро досталась иранскому режиссеру Наргес Калхор за фильм "(Политически. - Ред.) чувствительный контент" (Sensitive Content). Он посвящен протестам в Иране и снят с опорой на обработанные кадры, сделанные с помощью мобильного телефона. В 2009 году Наргес Калхор - дочь высокопоставленного советника тогдашнего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада - в срочном порядке попросила политического убежища в Германии после получения предупреждения из Тегерана.

Присуждены 20 призов

В этом году фестиваль проходил с 26 апреля по 1 мая. Всего были присуждены 20 призов, их денежная составляющая - более 43 000 евро. Церемония награждения победителей состоялась в Лихтбургском доме кино в Оберхаузене.

Международный фестиваль короткометражного кино - один из старейших и самых значимых киносмотров такого рода в мире.

В программе, как правило, нет жанровых ограничений, поскольку, как подчеркивали устроители, короткометражные фильмы по своей природе не вмещаются в узкие рамки какого-то одного жанра и обычно представляют собой продукт смешения нескольких.

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