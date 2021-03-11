 Главнокомандующие ВС 12 стран осудили насилие в Мьянме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.03.2021

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Мир

Главнокомандующие ВС 12 стран осудили насилие в Мьянме

Профессиональная армия следует международным стандартам поведения и защищает народ, говорится в заявлении 12 стран. Они осудили действия военной хунты в Мьянме, где около ста протестующих были застрелены за один день.

Горящие шины и дым на улице в Мандалае

Протесты против путчистов в Мандалае

Главнокомандующие вооруженных сил 12 стран осудили применение силами безопасности Мьянмы летального оружия в отношении протестующих. Профессиональная армия следует международным стандартам поведения и несет ответственность за защиту народа, которому служит, а не за причинение ему вреда, говорится в совместном заявлении, обнародованном в субботу, 27 марта.

Документ подписали представители Германии, Австралии, Великобритании, Греции, Дании, Канады, Италии, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии. Они призвали Вооруженные силы Мьянмы прекратить насилие и приложить усилия к восстановлению уважения и доверия со стороны жителей республики.

Ранее в этот же день несколько десятков демонстрантов в Мьянме были застрелены силовиками на фоне Дня Вооруженных сил. Митингующие против госпереворота заполнили улицы Янгона, Мандалая и других городов, несмотря на предупреждения военных о возможном открытии огня на поражение. Местная правозащитная организация "Ассоциация помощи политзаключенным" (AAPP) сообщила о гибели около 90 человек, новостной сайт Myanmar Now насчитал 114 убитых. По сведениям ООН, среди погибших были несовершеннолетние. Таким образом, день 27 марта стал самым кровопролитным с начала протестов против власти путчистов.

США потрясены кровопролитием в Мьянме

Между тем Госдеп Соединенных Штатов выразил глубокое потрясение гибелью многих протестующих в Мьянме от рук сил безопасности. Военная хунта, захватившая власть в стране, способна принести в жертву жизни множества соотечественников ради служения небольшой группе лиц, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 27 марта. Глава Госдепартамента принес глубокие соболезнования семьям погибших.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели сотен человек. Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн и еще 9 высокопоставленных военных, а также председатель избирательной комиссии после путча находятся под санкциями Евросоюза.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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    Автор: Евгений Жуков


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