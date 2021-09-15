Глава WADA и министр спорта РФ обсудили условия восстановления статуса РУСАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал министру спорта России Олегу Матыцину требования, которые должны быть выполнены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими властями для восстановления статуса РУСАДА в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Встреча Баньки и Матыцина состоялась в Стамбуле, сообщила в среду, 15 сентября, пресс-служба WADA.

После того как в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил сократить до двух лет срок санкций в отношении России, WADA постоянно взаимодействовало с российскими спортивными властями, говорится в сообщении пресс-службы. Так, в июне 2021 года министерству спорта РФ была передана соответствующая дорожная карта.



На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле обсуждались, в частности, выполнение оставшихся условий восстановления в соответствии с решением CAS, операционная независимость РУСАДА от властей РФ, а также назначение нового главы российского антидопингового агентства. "Необходимость сохранения независимости РУСАДА имеет решающее значение. Не должно быть никаких попыток российского государства или спортивных властей вмешиваться в какую-либо из его операций", - приводит слова Баньки пресс-служба WADA.



WADA против РУСАДА



17 декабря 2020 года коллегия арбитров CAS в Лозанне вынесла решение по делу "WADA против РУСАДА". Российским спортсменам на два года запретили выступать под флагом и гимном России на крупных международных соревнованиях. На этот же срок страну лишили права претендовать на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира. Кроме того, Москву обязали выплатить WADA 1,27 млн долларов в качестве возмещения затрат, понесенных во время антидопингового расследования.

При этом CAS смягчил решение исполнительного комитета WADA, который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года в связи с манипуляциями базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

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