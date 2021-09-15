 Глава WADA и министр спорта РФ обсудили условия восстановления статуса РУСАДА | Новости из Германии о России | DW | 15.09.2021

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Россия

Глава WADA и министр спорта РФ обсудили условия восстановления статуса РУСАДА

На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле была подчеркнута необходимость операционной независимости РУСАДА от российских властей.

Симпозиум WADA (Фото из архива)

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька назвал министру спорта России Олегу Матыцину требования, которые должны быть выполнены Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и российскими властями для восстановления статуса РУСАДА в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Встреча Баньки и Матыцина состоялась в Стамбуле, сообщила в среду, 15 сентября, пресс-служба WADA.

После того как в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне решил сократить до двух лет срок санкций в отношении России, WADA постоянно взаимодействовало с российскими спортивными властями, говорится в сообщении пресс-службы. Так, в июне 2021 года министерству спорта РФ была передана соответствующая дорожная карта.

На встрече Витольда Баньки и Олега Матыцина в Стамбуле обсуждались, в частности, выполнение оставшихся условий восстановления в соответствии с решением CAS, операционная независимость РУСАДА от властей РФ, а также назначение нового главы российского антидопингового агентства. "Необходимость сохранения независимости РУСАДА имеет решающее значение. Не должно быть никаких попыток российского государства или спортивных властей вмешиваться в какую-либо из его операций", - приводит слова Баньки пресс-служба WADA.

WADA против РУСАДА

17 декабря 2020 года коллегия арбитров CAS в Лозанне вынесла решение по делу "WADA против РУСАДА". Российским спортсменам на два года запретили выступать под флагом и гимном России на крупных международных соревнованиях. На этот же срок страну лишили права претендовать на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира. Кроме того, Москву обязали выплатить WADA 1,27 млн долларов в качестве возмещения затрат, понесенных во время антидопингового расследования.

При этом CAS смягчил решение исполнительного комитета WADA, который в декабре 2019 года отстранил Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года в связи с манипуляциями базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

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