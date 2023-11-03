Глава спецслужбы Сербии Александар Вулин ушел в отставку

Александар Вулин поддерживает связи с Кремлем и находится под санкциями США. Он сказал, что покидает пост главы спецслужбы, чтобы спасти Сербию от санкций США и Евросоюза.

Глава Агентства информационной безопасности Сербии (БИА, аналог российской ФСБ) Александар Вулин, поддерживающий связи с Кремлем и находящийся под санкциями США, в пятницу, 3 ноября, подал в отставку. Бывший министр обороны и внутренних дел Сербии Вулин, чьи резкие националистические выпады нередко приводили к дипломатическим скандалам с соседними государствами, - один из немногих высокопоставленных политиков Европы, которые официально посещали Москву после начала российского вооруженного вторжения в Украину.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз требуют моей головы, чтобы не вводить санкции против Сербии. Я не буду причиной шантажа и давления на Сербию, поэтому я подаю прошение об отставке", - сказал Вулин.

Санкции США против Александара Вулина

США в июле нынешнего года ввели санкции против Александара Вулина, обвинив его в коррупции и причастности к наркотрафику. США также обвиняли 51-летнего Вулина в том, что он помогает России расширять ее влияние на Балканах, содействуя подрыву безопасности и стабильности в регионе. Вулин публично выступает за "Сербский мир" - союз сербов, живущих в разных странах, в котором критики усматривают аналогию с московской идеей о "русском мире".

Сербия с 2012 года ожидает приема в Евросоюз, но почти полностью зависит от поставок российского газа. Белград часто отклонялся от внешнеполитического курса ЕС, в частности отказался вводить санкции против России из-за ее войны против Украины. В то же время Сербия осудила российскую агрессию в ООН.

Сербия также зависит от российского вето в Совете Безопасности ООН, благодаря которому она успешно препятствует международному признанию Косово, провозгласившего в одностороннем порядке независимость от Белграда в 2008 году.

Смотрите также: