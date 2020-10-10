 Глава самопровозглашенной НКР попросит Армению признать независимость региона | Новости из Германии о Европе | DW | 11.10.2020

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Европа

Глава самопровозглашенной НКР попросит Армению признать независимость региона

В НКР заявили о готовности обратиться к Еревану с призывом о признании независимости региона. Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Гянджа, армянская сторона назвала заявление ложным.

Степанакерт

Степанакерт 9 октября

В ближайшие дни самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика (НКР) может обратиться к Армении с просьбой признать ее независимость. "Если в предстоящие один-два дня мы не почувствуем со стороны Азербайджана готовности решить карабахский конфликт мирным путем, то я обращусь к Армении с просьбой о признании независимости Республики Арцах", - заявил глава НКР Араик Аруюнян в воскресенье, 11 октября.

Он также сообщил о намерении обратиться также в международные организации и к ряду иностранных государств с предложением признать независимость Нагорного Карабаха.

Между тем министерство обороны непризнанной НКР заявило о гибели еще 25 военнослужащих в боях с азербайджанской армией. По данным ведомства, в общей сложности с начала военного конфликта 27 сентября погибли 429 карабахских военных.

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Гянджи, Ереван выступил с опровержением

Между тем в тот же день Азербайджан обвинил Армению в обстреле Гянджи, являющейся вторым по численности городом страны. Гянджа подверглась обстрелу с территории Бердского района Армении, заявило Минобороны в Баку на своей странице в Facebook. "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Азербайджана сообщил о восьми погибших в результате ракетного обстрела. Ранее сообщалось о семи погибших и 33 раненых. В Генпрокуратуре Азербайджана указали, что одна из ракет попала в многоквартирный жилой дом, он был разрушен.

Минобороны Армении, в свою очередь, опровергло эти обвинения. "Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности", - написала в Facebook пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. По ее словам, азербайджанская сторона продолжает обстреливать населенные пункты в Нагорном Карабахе.

Эскалация карабахского конфликта и режим прекращения огня

Накануне вступил в силу режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе в рамках соглашения министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, принятого по итогам продолжавшихся более 10 часов переговоров в Москве. Прекращение огня объявлено "в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших", заявил после переговоров глава мид РФ Сергей Лавров.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.

Конфликт в Нагорном Карабахе

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном был установлен в мае 1994 года.

До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

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    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто более 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    В воскресенье, 27 сентября, началась новая эскалация конфликта - военные действия идут с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения вооруженных сил обеих сторон. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий. Азербайджан пытается силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:07

Сильнейшая эскалация конфликта в Нагорном Карабахе с середины 90-х

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