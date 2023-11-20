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Глава Пентагона приехал в Киев с необъявленным визитом

Лиза Ламбрехт
20 ноября 2023 г.

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину в преддверии новой встречи в формате "Рамштайн" и заверил Киев в поддержке.

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Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве
Министр обороны США в КиевеФото: United States Secretary of Defense Lloyd Austin via X/REUTERS

"Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь, чтобы передать важное послание: США продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии - и сейчас, и в будущем", - написал глава Минобороны США Ллойд Остин в соцсети Х в понедельник, 20 ноября. Публикация сопровождается его фотографией на вокзале в Киеве. Ранее поездка Остина в Украину не анонсировалась.

Как уточняется на сайте Пентагона, в ходе визита глава американского оборонного ведомства обсудит с украинским руководством дальнейшее укрепление стратегического партнерства, "включая обеспечение вооруженных сил Украины боевыми возможностями, необходимыми им как для зимы, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз".

Позже на этой неделе Остин проведет 17-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое будет проходить онлайн. Как ожидается, во встрече примут участие представители около 50 стран.

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