Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подаст в отставку на фоне сексистского скандала

Председатель организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори подаст в отставку на фоне скандала вокруг его сексистских высказываний, сообщают ряд японских СМИ. В пятницу, 11 февраля, должно состояться заседание исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020", на котором, по всей видимости, будет принято решение об отставке, указал телеканал "Фудзи".
Скандал вокруг сексистского заявления
Скандал разгорелся после заявление 83-летнего Мори против увеличения числа женщин в спорткомитетах и федерациях. По его мнению это приводит к затягиванию заседаний из-за их частых и продолжительных выступлений. Женщины "испытывают сложности четко выражать свое мнение", заявил он.
Мори осудили ряд политиков и компаний - спонсоров Олимпийских игр, включая автомобильный концерн Toyota. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что "нельзя позволять себе подобных комментариев", а Международный олимпийский комитет (МОК) назвал слова Мори "абсолютно неприемлемыми". Около 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня отказались от работы в знак протеста против Мори. Оппозиция потребовала от правительства незамедлительно отправить его в отставку. После этого японский функционер принес извинения за высказывание.
Оргкомитет может возглавить мэр Олимпийской деревни
По информации японских СМИ, оргкомитет Игр в Токио после отставки Мори возглавит мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути. 84-летний бывший футболист в настоящее время также является советником в Японской футбольной федерации.
Олимпиада в Токио была запланирована на июль-август 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на год и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название "Токио-2020" решено сохранить.
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Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская