 Министр обороны ФРГ: Россия представляет непосредственную угрозу безопасности Европы | Новости из Германии о Германии | DW | 18.04.2021

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Германия

Министр обороны ФРГ: Россия представляет непосредственную угрозу безопасности Европы

По мнению Крамп-Карренбауэр, ведение Россией "войны в центре Европы" создало "реальные угрозы".

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе. Такое мнение высказала в субботу, 17 апреля, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в рамках проходившей онлайн конференции "Кёнигсброннские разговоры" (Königsbronner Gespräche) фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung).

"Наращивание Россией вооружений и ведение ей войны в центре Европы создали реальные угрозы, - уверена глава оборонного ведомства Германии. - Тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски. Тот, кто на это указывает, поднимает важный политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы".

Развертывание "Искандер-М"

Крамп-Карренбауэр, в частности, обвинила Россию в развертывании ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, не предполагающем раннего оповещения и не дающем Берлину много времени на реагирование. "Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и втайне", - утверждает она.

Минобороны России лишь после долгих запирательств в 2018 году признало то, что в Калининградской области размещены и взяты на вооружение ракетные комплексы "Искандер-М". В Москве в ответ на озабоченность генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга заявили, что НАТО в последнее время активизировалась у границ России, в связи с чем появление "Искандеров" в Калининградской области следует считать следствием действий альянса.

Глава Минобороны ФРГ похвалила сдержанную реакцию Киева

Нынешнее наращивание сил РФ у границы с Украиной глава Минобороны ФРГ также расценила как целенаправленную провокацию Москвы. "Российские действия, к сожалению, не предназначены для того, чтобы сформировать доверие, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию", - уверена она. Крамп-Карренбауэр в этой связи похвалила сдержанную реакцию Киева.

"Потому что мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру русских", - добавила руководитель оборонного ведомства Германии.

Обострение в российско-украинских отношениях

Киев обвиняет Москву в переброске десятков тысяч военнослужащих к границе с Донбассом и в Крым. В свою очередь, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что РФ ведет подготовку к войне с его страной. Единственной альтернативой этому он назвал восстановление ядерного арсенала Украины. По словам Мельника, в подобной ситуации Киев будет еще решительнее добиваться членства в НАТО.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:36

Глава Минобороны ФРГ об отношениях НАТО с РФ

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