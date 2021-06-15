Глава МИД Германии Мас призвал поддерживать диалог с Россией

С Россией необходимо "поддерживать диалог", заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после саммита НАТО в Брюсселе. Это "не пустые слова, а основополагающий тезис внешней политики и политики безопасности", объяснил он в интервью изданию Saarbrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 15 июня. В то же время глава МИД ФРГ обеспокоен ситуацией на границах России. "В этом отношении остаются важными ключевые задачи НАТО как оборонного альянса. Мы в долгу перед нашими европейскими союзниками и партнерами", - добавил Мас.

Германия поддерживает принятые договоренности и нацелена на прочность альянса в дальнейшем, подчеркнул министр, говоря о призыве США к других участникам альянса выделять на оборону не менее 2 процентов своего ВВП. С 2014 года ФРГ увеличила свои оборонные расходы примерно на 50 процентов.

Участники саммита НАТО в итоговой декларации особо выделили "агрессивные действия России", которые несут угрозу евроатлантической безопасности. Альянс сохраняет приверженность своим международным обязательствам, а Москва нарушает ценности, принципы и обязательства, которые закреплены в документах, составляющих основу отношений НАТО и России, отмечается в декларации.

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