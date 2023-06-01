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Глава МИД ФРГ обсудит российскую угрозу со странами Балтии

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

Германия усилит сотрудничество с балтийскими странами на фоне войны России против Украины. На встрече с коллегами из этих стран Анналена Бербок обсудит, как эффективнее противостоять попыткам раскола со стороны РФ.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена БербокФото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на фоне войны России против Украины призвала усилить сплоченность со странами Балтийского региона. "Мы все вместе обсудим, как предотвратить исходящие от России попытки внесения раскола и защитить этот регион для будущих поколений", - заявила она в четверг, 1 июня, перед открытием конференции стран Совета государств Балтийского моря (СГБМ) в городе Висмар в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

На этой встрече в числе прочих тем будет обсуждаться извлечение из Балтийского моря боеприпасов времен мировых войн и расширение сети ветряных электростанций в регионе. Бербок указала, что Россия "не только нарушила нормы международного права, но и снесла мосты сотрудничества в балтийском регионе".

Выход России из СГБМ

Членство России в СГБМ было приостановлено в начале марта 2022 года. В мае того же года Россия объявила о выходе из этой организации. До вторжения России в Украину СГБМ была одной из площадок, где вместе с Москвой обсуждалось сотрудничество по различным отраслевым темам.

Анналена Бербок отметила, что за 31 год своего существования Совет государств Балтийского моря сейчас более чем когда-либо подвергается вызовам из-за российской агрессии. По словам главы МИД ФРГ, безопасность в балтийском регионе - это отнюдь не только вопрос присутствия военно-морского флота и боевой авиации, здесь речь идет и о гражданском судоходстве, торговых путях, боеприпасах, оставшихся со времен мировых войн, силе и выносливости общества.

Бербок указала, что не в последнюю очередь речь идет и о расширении сети ветряных электростанций. "Возобновляемые энергии делают нас независимыми от импорта энергоносителей и являются нашим козырем в борьбе против климатического кризиса", - пояснила она.

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