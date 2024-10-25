  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Глава Еврокомиссии отменила встречу с премьером Сербии

Даниил Сотников
25 октября 2024 г.

На фоне переговоров премьера Сербии с российским министром во встрече с фон дер Ляйен нет смысла, заявил посол ЕС в Белграде Эмманюэль Жофре.

https://p.dw.com/p/4mFSE
Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенФото: Vladislav Culiomza/REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) отменила переговоры с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым, сообщил агентству AFP посол ЕС в Сербии Эмманюэль Жофре в пятницу, 25 октября.

Фон дер Ляйен посетила Белград в рамках турне по Балканским странам. В столице она встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем, который до этого сообщил, что не поедет на саммит БРИКС в Россию.

Встреча с сербским премьером была отменена после отчета о его встрече с российским министром. Соответствующее сообщение появилось, а затем было удалено на сайте правительства Сербии. В нем говорилось о "намерении Сербии укреплять экономические отношения с Российской Федерацией". В этом контексте было принято решение, что во встрече с Вучевичем нет смысла, сообщил Жофре.

Фон дер Ляйен прибыла в Белград из Боснии и Герцеговины. Ранее она посетила Албанию и Северную Македонию. Из Сербии она отправляется в Косово и завершает свое региональное турне визитом в Черногорию.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

После закрытия так называемого "балканского маршрута" беженцы ищут обходные пути в Европу. Но не все они безопасны. В фотогалерее DW - об альтернативных маршрутах мигрантов.
Общество28 марта 2016 г.8 фото
external

Российские иммигранты в Сербии: отсутствие интеграции и жизнь в параллельной России (31.01.2024)

Российские иммигранты в Сербии: отсутствие интеграции и жизнь в параллельной России (31.01.2024)

С начала вторжения России в Украину и после объявления частичной мобилизации в Сербию эмигрировали более 30 000 россиян. Примерно каждый десятый получил вид на жительство. Однако в целом они не очень интегрированы в сербское общество.
Политика31 января 2024 г.03:21 мин.
external

Почему в Сербии антивоенных россиян объявляют "угрозой нацбезопасности"

Почему в Сербии антивоенных россиян объявляют "угрозой нацбезопасности"

Нескольким россиянам с антивоенной позицией отказали во въезде в Сербию или аннулировали ВНЖ в этой стране. Эксперты связывают это с пророссийскими настроениями местного правительства.
Миграция3 марта 2024 г.05:53 мин.