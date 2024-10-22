Президент Сербии не приедет на саммит БРИКС в Казань

Александар Вучич сообщил, что Белград пошлет на БРИКС делегацию в составе четырех человек.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что не приедет на саммит БРИКС 22-24 октября в Казани, но пошлет делегацию. Слова Вучича в понедельник, 21 октября, привело "Радио и телевидение Сербии" (РТС).

Как уточнил Вучич, в состав делегации войдут вице-премьер Александар Вулин, министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адриана Месарович и куратор международного экономического сотрудничества Ненад Попович.

Запланирована встреча с Туском

Глава государства уточнил, что 23 октября Белград посетит глава кабмина Польши Дональд Туск, к нему присоединится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Позднее прибудет председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Но даже если бы в эти дни визитов в Сербию не предвиделось, ему было бы крайне сложно приехать в РФ из-за разных обстоятельств, которые Путину хорошо известны, добавил Вучич.

При этом сербский лидер напомнил, что только в этом году Евросоюзом было принято 44 пакета санкций в отношении Москвы, и Белград не присоединился ни к одному из них. "Он (Путин. - Ред.) это очень ценит", - заявил президент.

Разговор с Путиным

Ранее, 20 октября, Вучич сообщил, что впервые за почти два с половиной года пообщался с Путиным в телефонном формате. "У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", - сказал политик.

Поводом стало 80-летие освобождения Белграда от нацистов с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красной армией. Вучич поблагодарил Путина за то, что тот через главу "Газпрома" Алексея Миллера зимой обеспечит Сербию "достаточным количеством газа". "По очень выгодным ценам", - добавил сербский президент.

Контракт на поставки российского газа в Сербию истекает в марте 2025 года.

Президенты Сербии и России обсудили войну в Украине

По данным пресс-службы президента РФ, "с обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений", "подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях".

"Александар Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии", - говорилось в сообщении Кремля.

В нем отмечалось, что обсуждалась также война в Украине. "Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты", - было указано в пресс-релизе.

Путин встречался с вице-премьером Сербии в сентябре

Путин встречался с вице-премьером Сербии Вулиным 4 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Российский лидер тогда заявил о желании развивать сотрудничество России и Сербии в сфере промышленности и транспорта и рассказал, что Москва направила Вучичу приглашение на встречу лидеров БРИКС в Казани.

Со своей стороны Вулин отметил, что Сербия - "стратегический партнер России" и она, "несмотря на давление Запада", "никогда не станет членом НАТО" и никогда не введет санкций против РФ.

Сербия является страной - кандидатом на вступление в ЕС. Накануне встречи Вулина и Путина, 3 сентября, руководство Евросоюза напомнило, что поддержание связей с Москвой на фоне продолжающейся войны в Украине несовместимо с ценностями ЕС и процессом вступления в Евросоюз.

Президент Бразилии также не полетит в РФ

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил полет в Россию для участия в саммите БРИКС.

Согласно медицинскому заключению, обнародованному больницей Сирио-Либанес в Бразилиа, политику "было рекомендовано избегать дальних авиаперелетов, но в остальном он в состоянии выполнять свои обычные обязанности".

В медицинском отчете говорилось, что у президента - рваная рана "затылочной области" головы. По версии канцелярии, он случайно получил травму дома.

Бразильский лидер примет участие в форуме в режиме видеоконференции, уточнило агентство Reuters.

Бразилия - как и Китай - выступала с собственной мирной инициативой по Украине.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС

БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят РФ, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

В сентябре стало известно, что член НАТО Турция подала заявку на вступление.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в августе 2023 года сообщил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты приглашены к присоединению в качестве полноправных членов. Позднее Аргентина отказалась от данного шага.

Создание БРИКС инициировала российская сторона. Первая министерская встреча в формате организации состоялась в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября 2006 года.