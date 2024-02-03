Глава Центробанка Турции подала в отставку

Глава турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан подала в отставку в связи с обвинениями в коррупции. Она направила прошение об отставке президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщила Эркан в пятницу, 2 февраля в соцсетях. Эрдоган назначил новым главой Центробанка бывшего ее заместителя Фатиха Карахана, который в прошлом работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и был главным экономистом Amazon.

Хафизе Гайе Эркан ранее долгое время жила в США и работала в таких американских банках, как Goldman Sachs, Marsh McLennan и First Republic Bank. Она стала первой женщиной во главе Центробанка Турции и, возглавив его летом 2023 года, начала резко повышать ключевую ставку для борьбы с высокой инфляцией. В последний раз банк поднял ставку в конце января, установив ее на уровне 45 процентов. В прошлом Эрдоган много лет выступал против подобной финансовой политики.

Глава ЦБ пожаловалась на "кампанию по нанесению ущерба репутации"

Отставке Эркан предшествовали сообщения в турецких СМИ о кумовстве главного банкира страны. Как сообщалось, ее ее отец получил в свое распоряжение офис, служебную машину и охрану за счет банка. Кроме того, как писали СМИ, Эрдогана разозлило интервью Эркан газете Hürriyet, в котором она рассказала, что снова поселилась у своих родителей, поскольку не смогла найти себе квартиру в Стамбуле из-за неподъемных цен на жилье.

В заявлении об отставке Хафизе Гайе Эркан пожаловалась, что "в последнее время против нее была организована масштабная кампания по нанесению ущерба репутации". Решив освободить пост главы ЦБ, она пытается "предотвратить ущерб своей семье и полуторагодовалому ребенку", написала Эркан в соцсети Х.

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