Glamour отозвал титул "Женщина года" за слова о домашнем насилии

Русскоязычное издание журнала Glamour лишило титула "Женщина года" телеведущую и блогера Регину Тодоренко за ее высказывание о домашнем насилии. Об этом Glamour сообщил на своей странице в Instagram вечером 25 апреля. "Любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо. Очень надеемся, что вы нас в этом поддерживаете", - написала редакция.

23 апреля Тодоренко в интервью Youtube-канала People Talk TV высказала критику в адрес женщин, подвергшихся домашнему насилию. "Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: "Боже, мой муж меня бьет, - сказала телеведущая. - Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" Эти слова вызвали бурю критику пользователей интернета.

Тодоренко извинилась и призвала к борьбе с домашним насилием

Через два дня Тодоренко принесла извинения на своей странице в Instagram, назвав свое высказывание "грубым" и "отвратительным". "Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться", - написала Тодоренко.

Она признала, что "до вчерашнего момента" "не понимала масштаб проблемы домашнего насилия" и рассказала, что за последние сутки получила "тысячи историй реальных женщин" и связалась с представителями ряда фондов поддержки жертв домашнего насилия, чтобы "совместными силами доносить эту проблему до общества, а главное - выработать шаги по ее искоренению!".

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