 ФРГ обещает оперативную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане | Новости из Германии о Германии | DW | 23.06.2022

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Германия

ФРГ обещает оперативную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Жертвами землетрясения на востоке Афганистана стали более 1500 человек, ФРГ пообещала оказать им помощь через международные организации.

Спасение пострадавших в результате землетрясения в Афганистане

Спасение пострадавших в результате землетрясения в Афганистане

Германия пообещала оперативно оказать помощь людям, пострадавшим в результате землетрясения в Афганистане. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), передает агентство AFP в четверг, 23 июня.

"В такие моменты единственное, что имеет значение, - это человечность", - подчеркнула глава германского МИДа. По ее словам, помощь федерального правительства должна оказываться не через захватившее власть в стране исламское радикальное движение "Талибан", а через такие международные организации, как Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Германия уже начала оказывать медицинскую помощь пострадавшим на месте землетрясения, рассказала Бербок. Правительство поддержало и продолжит финансировать международную медико-гуманитарную организацию Johanniter International, представители которой отправились на место катастрофы, сообщила министр.

"Мы не забыли людей в Афганистане и осознаем свою особую ответственность", - сказала Бемброк, комментируя федеральную программу "План действий для Афганистана". Ее Бербок представила в конце прошлого года. Программа предусматривает поддержку афганцам, бегущих от власти талибов, и расширение гуманитарной помощи.

Жертвами землетрясения в Афганистане стали тысячи человек

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Афганистана в ночь на 22 июня. По предварительным данным, в результате погибли более тысячи человек, еще около 1500 получили ранения. По данным ООН, было разрушено около 2000 домов.

Это самое смертоносное землетрясение в Афганистане за более чем два десятилетия, отмечает AFP. Власти ожидают, что количество погибших и пострадавших продолжит увеличиваться. Из-за разрушений вышек мобильной связи и линий электропередач, не удается оперативно узнавать информацию о жертвах. Спасательные работы осложняются наводнениями и оползнями после проливных дождей.

Представители "Талибана" обратились за помощью к международному сообществу, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, пишет AFP. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заверил, что структуры ООН "полностью мобилизованы" для операций по оказанию помощи. Власти Евросоюза и США также согласились помочь, сообщает агентство.

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    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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