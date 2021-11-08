Германия встревожена сообщениями о перемещениях войск РФ близ Украины

Берлин внимательно наблюдает за ситуацией в регионе украино-российской границы и следит за сообщениями о перемещениях российских войск, заявила представитель министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе (Andrea Sasse). Берлин находится в тесном диалоге с партнерами касательно данной ситуации, сообщила она на правительственной пресс-конференции в Берлине в понедельник, 8 ноября.

Детали данных консультаций Зассе раскрыть отказалась, но отметила, что они ведутся с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), играющей важную роль в урегулировании украинского конфликта, а также с США, Францией сторонами конфликта - Украиной и РФ.

Берлин, Париж и Киев готовы к встрече в "нормандском" формате

По словам Зассе, правительство ФРГ встревожено нарушениями режима прекращения огня в Донбассе и созданием препятствий работе наблюдательной миссии ОБСЕ. "Федеральное правительство принимает меры для снижения напряженности в регионе", - указала она. В числе прочего, Берлин настаивает на повышении транспарентности перемещения войск в пограничном регионе, отметила представитель МИД ФРГ.

Одновременно официальный представитель германского МИДа сообщила о планах проведения встречи в "нормандском" формате на уровне министров иностранных дел. "Франция, Германия и Украина готовы к проведению такой встречи, и мы надеемся, что к этому готова и Россия", - заявила Зассе.

Сообщения о наращивании сил РФ на границе с Украиной

30 октября газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и европейских странах обеспокоены в связи с переброской российских сил к границе с Украиной. Западные страны начали замечать эти перемещения в последние недели, в частности, после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Беларусью учения "Запад - 2021", утверждала американская газета.

Позднее американская медиа-организация Politico обнародовала спутниковые снимки со скоплением военной техники у города Ельни в Смоленской области, которая граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине. В ноябре источники телеканала CNN сообщили о том, что с информацией о наращивании активности российских ВС связан и визит в Москву главы ЦРУ Уильяма Бернса, которого президент США Джо Байден отправил в рабочую поездку якобы для того, чтобы тот предупредил российскую сторону и выяснил, чем она мотивирует военную активность.

Между тем в Киеве не подтвердили информацию о наращивании российских войск на границах Украины. "Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации", - заявил 7 ноября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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