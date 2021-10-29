Германия тормозит Северный поток-2: регулятор приостановил сертификацию (16.11.2021)

Украина и сертификация "Северного потока - 2": участие возможно?

"Нафтогаз" и оператор ГТС Украины подали заявки на участие в сертификации "Северного потока-2" в качестве третьей стороны. В Германии их изучают. Что следует знать об этой процедуре, - у DW.