Германия тормозит Северный поток-2: регулятор приостановил сертификацию (16.11.2021)

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Сертификация будет приостановлена, пока компания Nord Stream 2 не передаст свои основные активы дочерней компании в Германии. Эксперты считают, что это может отложить запуск газопровода до мая.
Немецкий регулятор потребовал создания фирмы-оператора газопровода СП-2 в соответствии с законодательством ФРГ.
"Нафтогаз" и оператор ГТС Украины подали заявки на участие в сертификации "Северного потока-2" в качестве третьей стороны. В Германии их изучают. Что следует знать об этой процедуре, - у DW.
Подав заявку на участие в процессе сертификации "Северного потока - 2", "Нафтогаз Украины" хочет повлиять на судьбу проекта, запуск которого, как считают в Киеве, несет для Украины большие риски.
Минэкономики ФРГ предоставило германскому регулятору результаты анализа надежности газовых поставок. В ведомстве пришли к выводу, что сертификация нового газопровода не угрожает безопасности газоснабжения Германии и ЕС.
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