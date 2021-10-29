 Германия тормозит Северный поток-2: регулятор приостановил сертификацию (16.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 16.11.2021

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Германия тормозит Северный поток-2: регулятор приостановил сертификацию (16.11.2021)

Сертификация будет приостановлена, пока компания Nord Stream 2 не передаст свои основные активы дочерней компании в Германии. Эксперты считают, что это может отложить запуск газопровода до мая.

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