 Британская армия возвращается в Германию из-за российской угрозы | Новости из Германии о Европе | DW | 26.11.2021

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Европа

Британская армия возвращается в Германию из-за российской угрозы

ФРГ станет одним из трех опорных пунктов британской армии. Министр обороны Великобритании представил план модернизации ВС, направленный на более эффективное реагирование на угрозы, в том числе со стороны РФ и Китая.

Флаги Великобритании и Германии на фоне военнослужащих

Великобритания вновь разместит военнослужащих в Германии

Менее чем через год после завершения вывода британских войск из Германии в Лондоне объявили о плане вновь направить в ФРГ около 250 танков и боевых машин, а также разместить армейскую бригаду, которая будет участвовать в военных учениях в других странах. Выступая в Палате общин в четверг, 25 ноября, министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о реструктуризации национальных вооруженных сил, предполагающей размещение британского контингента в разных частях планеты, сообщают The Times, Financial Times и Sky News.

Уоллес представил программу модернизации сухопутных войск под названием "Солдат будущего", предполагающую наиболее радикальную реструктуризацию британской армии за более чем 20 лет и направленную на достижение большей гибкости, сплоченности и эффективности.

Германия, Оман и Кения станут региональными сухопутными узлами

Согласно плану, Германия наряду с Оманом и Кенией станет одним из трех новых региональных опорных пунктов британской армии. Цель состоит в том, чтобы в разных частях планеты создать возможности для более эффективного и быстрого реагирования на угрозы, в том числе со стороны России и Китая, указывает Sky News.

"Наша армия будет действовать по всему миру, располагая возможностями противостоять большому числу угроз - от кибервойны до конфликта на поле боя", - подчеркнул Уоллес. В течение следующих 10 лет будут выделены дополнительные 8,6 миллиарда фунтов стерлингов на приобретение снаряжения. Кроме того, предполагается к 2025 году из соображений экономии сократить общую численность ВС Великобритании с 82 тысяч до 73 тысяч военнослужащих.

В 2020 году завершился продолжавшийся около 10 лет процесс вывода из Германии британских войск, размещенных в западной части этой страны после Второй мировой войны.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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