Германия с новым канцлером: что это значит для Лукашенко и Путина?

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Уже 8 декабря Олаф Шольц будет избран в бундестаге новым канцлером. Коалицию, которую в ФРГ вошли социал-демократы, либеры и "зеленые", впервые удалось сформировать на федеральном уровне. И впервые МИД Германии возглавит женщина: Анналена Бербок от "зеленых", известная жесткой критикой в адрес Лукашенко и Путина. Чего ждать от нового правительства ФРГ Беларуси и России - в новом выпуске ток-шоу.