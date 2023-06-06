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Германия увеличилась на 8,2 метра

Вера Фридрих
2 ч. назад

В наше время сложно себе представить передел территорий в Западной Европе. Однако случается и такое. Причем - мирным путем.

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Деревянный мост через Рейн в районе Бад-Зеккингена
Деревянный мост через Рейн в районе Бад-Зеккингена. Пограничный знак находится внутриФото: Peter Schickert/dpa/picture alliance

На юго-западе Германии, а точнее - в федеральной земле Баден-Вюртемберг, граница со Швейцарией проходит по реке Рейн. На немецком берегу расположен симпатичный курортный городок Бад-Зеккинген. Соединяет берега необычный мост длиной 203,7 метра - самый длинный крытый деревянный мост в Европе. Он был построен в XVI веке, выглядел примерно так же, как и сейчас, хотя пару раз и ремонтировался после разрушений.

Власти ФРГ и Швейцарии уже давно пытались подписать договор об окончательном установлении государственной границы. Дело в том, что в 1808 году границу по Рейну провели, исходя из измерений самых глубоких донных участков, но со временем из-за течения рельеф дна изменился, и этот критерий устарел. В районе Бад-Зеккингена решили не ждать, пока будет подписан новый германо-швейцарский договор, и установили новую границу уже сейчас, передвинув пограничный указатель на мосту. Как пишет издание Вadische Zeitung, раньше по мосту со стороны Германии до швейцарской границы нужно было пройти 102 метра, а сейчас - 110 метров. Таким образом чисто формально территория ФРГ увеличилась. 

Остров Фридолин - памятник природы
Остров Фридолин - памятник природыФото: Wladyslaw Sojka
Остров Фридолин, деревянный мост и Бад-Зеккинген
Остров Фридолин, деревянный мост и Бад-Зеккинген. Около 1900 г.Фото: Gemeinfrei
На переднем плане - немецкий Бад-Зеккинген
На переднем плане - немецкий Бад-Зеккинген. Мост в правой части фотографии - тот самый, деревянный, о котором идет речьФото: Novartis

И это еще не все. Чуть в стороне от моста на Рейне расположен островок под названием Фридолин (Fridolininsel). Раньше он был поделен между двумя странами, но после установления новой границы остров, как утверждают немецкие СМИ, целиком "переместился" в Германию. Однако воспользоваться его гостеприимством все равно не сможет никто: островок является памятником природы, ступать на него и заниматься там какой-либо деятельностью запрещено.

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