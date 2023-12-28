В каждой федеральной земле ФРГ - свои уровни опасности при наводнениях. В Гессене их три. В городе Бад-Карлсхафен, расположенном на реке Везер, в канун Рождества был объявлен максимальный уровень тревоги. Нормальным здесь считается уровень воды в 2,5 метра. 26 декабря он поднялся до 5,74 метра, однако после этого начал постепенно снижаться. На фото - затопленная парковка для домов на колесах.