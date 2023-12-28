Германия перед Новым годом: ливни, паводки, угроза наводнений
Вышедшие из берегов реки, переполненные плотины, эвакуауция сотен людей. Как Германия в канун Нового года справляется с масштабными паводками - в фотогалерее DW.
Вышедшие из берегов реки
Из-за продолжительных дождей, накрывших Германию незадолго до новогодних праздников, многие реки по всей стране вышли из берегов, а плотины перестали справляться с водными массами. На фото - разлившаяся река Лан, подступившая к самому порогу одного из домов района Рот общины Эшенбург в Гессене.
Вместо дома на колесах - дом на воде
В каждой федеральной земле ФРГ - свои уровни опасности при наводнениях. В Гессене их три. В городе Бад-Карлсхафен, расположенном на реке Везер, в канун Рождества был объявлен максимальный уровень тревоги. Нормальным здесь считается уровень воды в 2,5 метра. 26 декабря он поднялся до 5,74 метра, однако после этого начал постепенно снижаться. На фото - затопленная парковка для домов на колесах.
Вода на улицах Виндехаузена
Жителям тюрингского городка Виндехаузен лишь 27 декабря разрешили ненадолго навестить свои дома, чтобы забрать необходимые вещи. Рождество, отмечаемое в Германии 25 декабря, они провели в эвакуации. Река Зорге, вышедшая из берегов из-за обильных дождей, затопила улицы, канализация оказалась переполненной. Электричество и интернет в городе с населением в 500 человек отключили.
Временные убежища для пострадавших от наводнения
С угрозой наводнения столкнулись и жители федеральной земли Нижняя Саксония. Этот спортзал в городе Винзен власти оборудовали для приема возможных пострадавших. Пока он пустует, но ситуация с паводками в регионе в преддверии Нового года остается очень напряженной.
На помощь пожарным приходят волонтеры
В городе Винхаузен в Нижней Саксонии добровольцы помогают пожарным сооружать мобильные плотины, сдерживающие воды разлившихся в регионе рек.
Замок Мариенбург под Ганновером
Река Лайне, на которой стоит Ганновер, вышла из берегов и достигла почти самого подножья замка Мариенбург. Из-за паводков оказалось нарушенным железнодорожное сообщение между столицами федеральных земель Нижняя Саксония и Саксония-Анхальт - Ганновером и Магдебургом. Некоторые отрезки путей затоплены, поезда пускают в объезд.
Плотина на реке Леда на пределе своих возможностей
Плотина на реке Леда в Восточной Фризии, построенная для защиты от морских штормов и позволяющая регулировать уровень воды выше по течению, достигла предела своих возможностей. На фото - высоковольтные вышки вблизи плотины, оказавшиеся окруженными водой.
Вышедшая из берегов Эльба в Дрездене
Жителям Дрездена, судя по всему, в этом году придется отказаться от прогулки по набережной Эльбы в праздничные дни. А в центре столицы Саксонии даже пришлось установить мобильные противопаводковые барьеры.
Мобильные противопаводковые барьеры в Регенсбурге
А на этом фото - мобильный барьер, защищающий от паводка на Дунае стены известного сосисочного ресторана Wurstkuchl в баварском Регенсбурге. Как свидетельствуют отметки уровня воды на его стенах, владельцам заведения за его долгую историю уже не раз приходилось бороться с подобными катаклизмами.
Дожди прекратились - угроза сохраняется
А это - мешки с песком на берегу реки Рур в городе Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Несмотря на временное прекращение дождей, угроза паводков и выхода из берегов многочисленных рек и других водоемов в регионе остается высокой.
Кельнский собор на фоне разлившегося Рейна
На участке Рейна, протекающего по Кельну, уровень воды 26 декабря превысил 8 метров. Однако здесь это не является чем-то из ряда вон выходящим. Статистически уровень воды до 9,6 метра считается в Кельне частым явлением. Для судоходства реку закрывают начиная с уровня воды в 8,3 метра. Ожидается, что к Новому году уровень воды здесь снова понизится.
Возможность поплавать в бассейне и за его пределами
Этот открытый бассейн в Эссене оказался со всех сторон окружен водами реки Рур. Однако желающих поплавать в этом районе без надувных лодок что-то не видно.
Доставка писем - только по воде?
В расположенном под Бонном городе Кёнигсвинтер желающим послать друзьям новогоднюю открытку, судя по всему, придется добираться до почтового ящика вплавь. Другой вариант - отправить послание в бутылке - например, на адрес Deutsche Welle. Поскольку редакция находится ниже по течению, на противоположном берегу Рейна, шансы, что письмо доплывет, высоки!