German Angst: немцы стали меньше бояться

Одно из немногих слов, вошедших в английский язык из немецкого - angst. Как философский термин, обозначающий метафизический страх, экзистенциальную тревогу, оно стало известно во всем мире. Появилось и понятие German Angst, буквально "немецкий страх". Гиперинфляция 1923 года, две мировые войны, насильственное переселение и, наконец, возведение Берлинской стены - все эти события XX века заставили немецкий народ стать опасливым, гласит распространенная теория. А как же более актуальные явления: вымирание лесов, ядерные ракеты, озоновая дыра, наконец? Да, и они стали достаточным поводом для немцев, чтобы поразмышлять о скором конце света.

Террор и Трамп - поводы для страха

В нынешнем столетии немцы больше всего боялись обвала экономики, терроризма, а в последнее время - американского президента Дональда Трампа. Таковырезультаты исследования одной из крупнейших страховых компаний Германии R+V. Начиная с 1992 года она расспрашивает жителей страны об их страхах - в конце концов, страховщики живут благодаря тревогам и опасениям людей.

Пресс-секретарь R+V Бригитте Рёмштедт (Brigitte Römstedt) удивлена тем, что в этом году индекс страхов понизился до уровня в 39 процентов - впервые с 1994 года. "Ведь имеются такие насущные проблемы, как, к примеру, изменение климата. Но мы видим, что после нескольких лет действительно больших опасений наступает успокоение, что и произошло в этом году. А кроме того, свою роль сыграла хорошая экономическая конъюнктура последних лет", - говорит Рёмштедт в интервью DW. - "Например, страх перед безработицей опустился до самого низкого уровня с начала исследований".

Беженцы в Берлине, 2015 год

О беженцах постоянно говорят по телевидению

Особенно сильны в этом году опасения того, что государство не справится с большим числом беженцев. Этого боятся 56 процентов немцев - номер 1 в рейтинге. Немного отстает страх того, что новый приток иностранцев вызовет напряженность в обществе.

"Лишь у меньшинства людей имеется личный негативный опыт общения с беженцами, который мог бы их напугать", - говорит DW профессор социальной психологии Марбургского университета Ульрих Вагнер (Ulrich Wagner). В добавок, число беженцев в Германии постоянно снижается с 2016 года. - "Так что, скорее, подобные страхи и опасения возникают из-за политических дебатов на эту тему и из-за обсуждений в СМИ".

Страхи глубоко укоренились на востоке Германии

Интенсивность обсуждений той или иной темы, по словам Вагнера, определяет то, насколько сильно мы боимся. "По последним данным, например, страх перед терроризмом значительно снизился по сравнению с прошлым годом. Просто мы больше не говорим так много о некоторых опасных явлениях, и это вселяет в людей уверенность", - полагает эксперт.

Еще один важный результат исследования: женщины испытывают несколько больше страхов, чем мужчины. И эта ситуация постоянная, она не изменилась с 1992 года, говорит Бригитте Рёмштедт из R+V.

Гораздо существеннее другое отличие: на востоке страны уровень страхов до десяти процентных пунктов выше, чем на западе. Это может объяснить, почему правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" на востоке набирает особенно много голосов избирателей, последний пример - земельные выборы в Саксонии и Бранденбурге.

Когда иностранец перестает быть страшным

Рёмштедт объясняет это тем, что многие жители восточных земель чувствуют себя в подвешенном состоянии, поскольку зарабатывают меньше, чем на западе. По мнению специалиста по социальной психологии Вагнера, также определенную роль тут играет недостаток опыта общения с иностранцами: "Парадокс заключается в том, что на востоке Германии живет меньше людей с миграционными корнями и беженцев, чем на западе, и тем не менее опасения там выше".

По словам Вагнера, в того, кто уже имеет личный опыт общения с иммигрантами, не так просто вселить неуверенность ужасающими новостями о беженцах: "А у жителей восточных регионов Германии просто меньше возможностей столкнуться с беженцами".

Казалось бы, больше всего немцы должны бояться инфаркта или онкологических заболеваний - ведь от них в стране умирает больше всего людей. Или должны бояться автомобильной аварии - это случается в Германии ежегодно с 400 тысячами человек. И тем не менее, похоже, это не очень заботит людей. Ежедневно миллионы садятся за руль, разгоняясь более чем до 100 километров в час. "Дорожное происшествие - это рядовое событие, в нем нет ничего особенного, - поясняет профессор социальной психологии, - оно вызывает гораздо меньше страхов, чем неординарные ситуации".

Эту ошибку в процессе обработки человеком информации надо пытаться исправить. Скажем, можно стараться постоянно напоминать себе, что, хотя какое-то событие и ужасно, но его значение для твоей собственной жизни совсем невелико.

Результаты исследования R+V свидетельствуют о том, что до крайности раздутые страхи в Германии потихоньку исчезают, отмечает Ульрих Вагнер. Однако не стоит стремиться к полному освобождению от страхов. "Страхи выполняют определенную функцию: если я знаю, что некоторые вещи действительно опасны, то есть смысл избегать их", - говорит ученый. Так что полностью избавляться от своих страхов было бы легкомысленно. Немного German Angst пусть остается.

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