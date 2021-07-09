Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?

"США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.
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