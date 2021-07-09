Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?

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Defender у берегов Крыма, или Умеют ли британцы хранить секреты?

Маршрут эсминца Defender у побережья Крыма и другие секретные документы подобрали на одной из автобусных остановок в Великобритании. Как они туда попали, узнал Сергей Елкин.