 Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.07.2021

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Россия

Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?

"США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.

Карикатура Сергея Елкина - президент России Владимир Путин стоит перед указателем Вы находитесь здесь. Стрелка показывает на красную точку, вокруг которой разными цветами написано одно и тоже слово враги.

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