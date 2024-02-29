Генштаб ВСУ заявил о гибели 19 российских военных

Генштаб ВСУ заявил о гибели 19 российских военных29 февраля 2024 г.
В Еленовке Донецкой области погибли 19 российских военных в результате удара ВСУ по построению. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 29 февраля. Удар был нанесен из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе. По данным украинских военных, среди 19 погибших - заместитель командира подразделения, еще 12 человек ранены, включая командира.
По данным Telegram-канала "Досье Шпиона", который одним из первых сообщил об ударе ВСУ, под него попал личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты.
Про удар накануне сообщил и экс-депутат Верховной рады прокремлевский блогер Олег Царев, рассказавший об "очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО HIMARS" по военнослужащим ВС РФ, а также о "последующих потерях".
Это третий подобный удар за две недели. Днем 20 февраля ВСУ обстреляли из HIMARS полигон возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной "ДНР", на котором в тот момент находились российские военнослужащие. По данным издания "Важные истории", там погибли 60 человек,
21 февраля украинская армия нанесла удар из HIMARS по скоплению войск РФ на полигоне вблизи села Подо-Калиновка в Херсонской области. Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в результате "по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции".
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