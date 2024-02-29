Генштаб ВСУ заявил о гибели 19 российских военных

В Еленовке Донецкой области погибли 19 российских военных в результате удара ВСУ по построению. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 29 февраля. Удар был нанесен из реактивных систем залпового огня, сообщили в Генштабе . По данным украинских военных, среди 19 погибших - заместитель командира подразделения, еще 12 человек ранены, включая командира.

По данным Telegram-канала "Досье Шпиона" , который одним из первых сообщил об ударе ВСУ, под него попал личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты.

Про удар накануне сообщил и экс-депутат Верховной рады прокремлевский блогер Олег Царев, рассказавший об "очередном награждении перед строем и об очередном ударе ракетами РСЗО HIMARS" по военнослужащим ВС РФ, а также о "последующих потерях".

Это третий подобный удар за две недели. Днем 20 февраля ВСУ обстреляли из HIMARS полигон возле села Трудовское под Волновахой в самопровозглашенной "ДНР", на котором в тот момент находились российские военнослужащие. По данным издания "Важные истории" , там погибли 60 человек,

21 февраля украинская армия нанесла удар из HIMARS по скоплению войск РФ на полигоне вблизи села Подо-Калиновка в Херсонской области. Представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в результате "по меньшей мере 60 захватчиков точно уже больше не вернутся на боевые позиции".

Смотрите также: