Генсек НАТО назвал реформы условием членства Украины в альянсе

Возможное членство Украины в НАТО зависит от проведения реформ. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в рамках встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюсселе во вторник, 9 февраля. Чем успешнее Украина будет проводить реформы, тем ближе она станет к соответствию стандартам НАТО и к членству в альянсе, подчеркнул Столтенберг. Он не стал делать предположения о конкретной дате вступления Украины в военно-политический блок.

Двери альянса открыты, НАТО полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины, отметил Столтенберг. По его словам, статус Украины как партнера с расширенными возможностями позволит альянсу углубить сотрудничество с Киевом.

В свою очередь, Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова сделать все возможное с целью стать членом НАТО. "Мы осуществляем структурные реформы, активно модернизируем сектор безопасности и обороны, усиливаем верховенство права и искореняем коррупцию", - пояснил украинский премьер.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Украине. Официальный Киев заинтересован в расширении сотрудничества с альянсом в этой области в Черном море, заявил Шмыгаль. В свою очередь, Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО едины в осуждении агрессивных действий России на востоке Украины и аннексии украинского полуострова Крым. Генсек альянса одобрительно отозвался об усилиях украинской стороны по мирному разрешению конфликта.

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

