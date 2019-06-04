 Генсек НАТО назвал реформы условием членства Украины в альянсе | Новости из Германии об Украине | DW | 09.02.2021

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Украина

Генсек НАТО назвал реформы условием членства Украины в альянсе

Чем успешнее Украина будет проводить реформы, тем ближе станет она к членству в НАТО, заявил Йенс Столтенберг украинскому премьеру Денису Шмыгалю. Генсек альянса заверил Украину в дальнейшей поддержке.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе

Денис Шмыгаль (слева) и Йенс Столтенберг

Возможное членство Украины в НАТО зависит от проведения реформ. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в рамках встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюсселе во вторник, 9 февраля. Чем успешнее Украина будет проводить реформы, тем ближе она станет к соответствию стандартам НАТО и к членству в альянсе, подчеркнул Столтенберг. Он не стал делать предположения о конкретной дате вступления Украины в военно-политический блок.

Двери альянса открыты, НАТО полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины, отметил Столтенберг. По его словам, статус Украины как партнера с расширенными возможностями позволит альянсу углубить сотрудничество с Киевом.

В свою очередь, Шмыгаль подчеркнул, что Украина готова сделать все возможное с целью стать членом НАТО. "Мы осуществляем структурные реформы, активно модернизируем сектор безопасности и обороны, усиливаем верховенство права и искореняем коррупцию", - пояснил украинский премьер.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в Украине. Официальный Киев заинтересован в расширении сотрудничества с альянсом в этой области в Черном море, заявил Шмыгаль. В свою очередь, Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО едины в осуждении агрессивных действий России на востоке Украины и аннексии украинского полуострова Крым. Генсек альянса одобрительно отозвался об усилиях украинской стороны по мирному разрешению конфликта.

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    Автор: Александра Елкина


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