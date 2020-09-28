 Трюфель - гриб немецкий (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.09.2020

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По Германии

Трюфель - гриб немецкий (фото)

Растут ли трюфели в Германии? Да. И сами растут, и на плантациях эти деликатесы здесь тоже выращивают.

Гунтер Калов (Gunter Kahlow) с дочерью Йози Мари Хорн (Josy Marie Horn) и специально обученными собаками на своей плантации

Гунтер Калов с дочерью Йози Мари Хорн и специально обученными собаками на своей плантации

Айленбург • Трюфели - ценные деликатесные грибы, в особом представлении не нуждающиеся. Самые известные и традиционные страны-поставщики - Италия и Франция, но растут они и в Германии. Специалисты из Фрайбургского университета обнаружили их во многих немецких регионах - почти полторы сотни мест.

В основном речь идет о бургундских трюфелях. Однако собирать в Германии в дикой природе все виды этих грибов строго запрещено, так как они занесены в Красную книгу. Редкие исключения возможны, например, для поиска трюфелей в научно-исследовательских целях. Подробнее об этом - смотрите фотогалерею в конце страницы.

Трюфели с собственной плантации

Трюфели с собственной плантации

Однако нигде не запрещено выращивать трюфели самостоятельно, например, в собственном саду или на плантации. В некоторых питомниках даже продают молодые деревья - дубы или орешник, корни которых уже заражены спорами. Дело это, правда, очень сложное, без гарантии успеха и требующее большого терпения, так как первого урожая нужно ждать от пяти до восьми лет.

Здесь растут саксонские трюфели

Одна из таких немецких плантаций площадью 6500 квадратных метров, где сейчас были сделаны эти фотографии агентства dpa, находится около саксонского города Айленбурга.  

"Охотник за трюфелями" Гунтер Калов (Gunter Kahlow), по профессии - овцевод, заложил ее десять лет назад. Премудростям трюфелеводства он обучался во Франции. Сейчас продолжает бывать там регулярно, чтобы искать трюфели и заодно тренировать своих собак, помогающих обнаруживать ароматный деликатес под землей - не хуже трюфельных свиней. 

Йози Мари Хорн и четвероногие специалисты по поиску трюфелей

Йози Мари Хорн и четвероногие специалисты по поиску трюфелей

По словам Гунтера Калова, последние месяцы были очень сухими, поэтому нынешний урожай будет хуже, чем в предыдущие годы.

Трюфельная ферма - дело семейное. Разные продукты, изготовленные с добавлением собранных на плантации трюфелей - джин, салями, паштеты, сыр, горчицу, оливковое масло и так далее, продают в собственном магазине или напрямую через интернет, а для желающих на месте также предлагают экскурсии по своей плантации, ужины, семинары и даже многодневные курсы по обучению собак. 

Смотрите также: 
Трюфели - грибы для гурманов

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  • Трюфель - от вишневой косточки до яблока

    Фоторепортаж: С собакой за трюфелями

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    На вид – то ли камушек, то ли орешек. А на вкус вариантов множество: от нежно-орехового, до интенсивно-пряного. Трюфель - своеобразная, приправа, способная сдобрить практически любое блюдо. Даже десерт.

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    Благодаря тонкому чутью Юле, ее хозяйке Сабине Хёрнике уже удалось обнаружить и описать 23 вида трюфелей. По словам эксперта, в Германии есть около 300 видов лесного деликатеса из почти 3 тысяч известных во всем мире. Но собирать эти редкие грибы в Германии строго запрещено. Исключение составляют профессионалы, которым выдается специальное разрешение.

  • Рейнский трюфель

    Фоторепортаж: С собакой за трюфелями

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    Этот летний или бургундский трюфель (лат. Tuber aestivum ) - Юле и ее хозяйка обнаружили в лесу, окружающем рейнский город Бонн. Это не самый дорогой (400-500 евро за килограмм), но очень интересный во вкусовом отношении гриб, поясняет эксперт.

  • Сабине Хёрнике

    Фоторепортаж: С собакой за трюфелями

    Едим импорт

    Но трюфели, которые подают в немецких ресторанах и продают в магазинах деликатесов, как правило, импортируют - в основном из Италии, Франции и Испании. Кстати, далеко не каждый вид трюфеля пригоден для еды. На своих семинарах Сабине Хёрнике знакомит с вкусовыми особенностями трюфелей и учит, как искать их с собаками.

  • Собака Юле

    Фоторепортаж: С собакой за трюфелями

    Лакомство в награду

    Искатели трюфелей – свиньи и собаки – сами не прочь полакомиться драгоценными грибами. Собаки легче поддаются дрессировке и поэтому легче расстаются с добычей. Но, правда, за определенное вознаграждение - собачье лакомство из зоомагазина.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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