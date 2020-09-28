Трюфель - гриб немецкий (фото)

Айленбург • Трюфели - ценные деликатесные грибы, в особом представлении не нуждающиеся. Самые известные и традиционные страны-поставщики - Италия и Франция, но растут они и в Германии. Специалисты из Фрайбургского университета обнаружили их во многих немецких регионах - почти полторы сотни мест.

В основном речь идет о бургундских трюфелях. Однако собирать в Германии в дикой природе все виды этих грибов строго запрещено, так как они занесены в Красную книгу. Редкие исключения возможны, например, для поиска трюфелей в научно-исследовательских целях. Подробнее об этом - смотрите фотогалерею в конце страницы.

Трюфели с собственной плантации

Однако нигде не запрещено выращивать трюфели самостоятельно, например, в собственном саду или на плантации. В некоторых питомниках даже продают молодые деревья - дубы или орешник, корни которых уже заражены спорами. Дело это, правда, очень сложное, без гарантии успеха и требующее большого терпения, так как первого урожая нужно ждать от пяти до восьми лет.

Здесь растут саксонские трюфели

Одна из таких немецких плантаций площадью 6500 квадратных метров, где сейчас были сделаны эти фотографии агентства dpa, находится около саксонского города Айленбурга.

"Охотник за трюфелями" Гунтер Калов (Gunter Kahlow), по профессии - овцевод, заложил ее десять лет назад. Премудростям трюфелеводства он обучался во Франции. Сейчас продолжает бывать там регулярно, чтобы искать трюфели и заодно тренировать своих собак, помогающих обнаруживать ароматный деликатес под землей - не хуже трюфельных свиней.

Йози Мари Хорн и четвероногие специалисты по поиску трюфелей

По словам Гунтера Калова, последние месяцы были очень сухими, поэтому нынешний урожай будет хуже, чем в предыдущие годы.

Трюфельная ферма - дело семейное. Разные продукты, изготовленные с добавлением собранных на плантации трюфелей - джин, салями, паштеты, сыр, горчицу, оливковое масло и так далее, продают в собственном магазине или напрямую через интернет, а для желающих на месте также предлагают экскурсии по своей плантации, ужины, семинары и даже многодневные курсы по обучению собак.

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